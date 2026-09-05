La ayuda humanitaria recogida en Castellón partirá el 9 de septiembre hacia Venezuela

La ayuda humanitaria recogida en Castellón para las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado mes de junio en Venezuela partirá finalmente el próximo 9 de septiembre con destino al puerto de La Guaira, después de que ASOVECAS haya completado las gestiones necesarias para hacer posible su entrada en el país.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la Asociación Venezolana en Castellón, ASOVECAS, y ha señalado que “es difícil trabajar con aquellos países donde gobiernan dictaduras comunistas, porque normalmente son países que ponen muchos problemas a la ayuda internacional. Afortunadamente, ASOVECAS ha podido superar todos los problemas puestos por la narcodictadura venezolana y la ayuda de los castellonenses llegará al pueblo venezolano”.

Sales ha destacado también que “Castellón ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria y comprometida con el pueblo venezolano. Desde el Ayuntamiento hemos estado al lado de ASOVECAS y de las cerca de 3.000 personas de origen venezolano que residen en nuestra ciudad desde el primer momento, colaborando para que toda esta solidaridad pueda transformarse en ayuda directa para quienes más la necesitan”.

24.000 kilos de solidaridad

La campaña impulsada tras los terremotos ha permitido reunir 24.000 kilos de alimentos no perecederos y productos de primera necesidad gracias a la solidaridad de la ciudadanía castellonense y al trabajo desarrollado por ASOVECAS y las personas voluntarias que han participado en la iniciativa.

Durante los meses de julio y agosto, ASOVECAS ha realizado las gestiones administrativas, aduaneras y logísticas necesarias para posibilitar la entrada de la ayuda en Venezuela. En este proceso ha sido necesario atender diferentes requerimientos, aportar documentación adicional y adaptar la operativa inicialmente prevista.

Finalmente, la asociación ha logrado superar estas dificultades y completar los trámites necesarios para que la ayuda recogida gracias a la solidaridad de los castellonenses pueda llegar al pueblo venezolano.

Apoyo del Ayuntamiento de Castellón

El Ayuntamiento de Castellón ha colaborado con esta iniciativa con una aportación económica de 6.000 euros, destinada a contribuir a los gastos derivados de la preparación logística y del transporte internacional de las donaciones.

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Esta colaboración se enmarca en el compromiso del consistorio con el pueblo venezolano tras los terremotos del pasado mes de junio. A esta iniciativa se suman los 50.000 euros destinados por el Ayuntamiento a dos proyectos de ayuda humanitaria, con una aportación de 20.000 euros a AESCO para mejorar el almacenamiento y la potabilización de agua en refugios de Caracas y otros 30.000 euros a Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras para prestar atención psicosocial a la población afectada.