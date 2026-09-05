Compromís denuncia que Carrasco inicia el curso político arrastrando “demasiadas sombras y ninguna explicación”

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que Begoña Carrasco inicia el nuevo curso político sin haber dado explicaciones sobre diferentes episodios que, según la coalición, ponen en cuestión la transparencia y la ética del gobierno municipal del PP y Vox. El portavoz de la coalición, Ignasi Garcia, ha señalado que “empezamos un nuevo curso político y Carrasco continúa acumulando casos sobre los que evita dar explicaciones a los castellonenses y las castellonenses”.

Garcia ha puesto como primer ejemplo la situación de la gerencia del Patronato Municipal de Turismo. “Begoña Carrasco continúa manteniendo a una gerente de Turismo que, recordemos, accedió a la plaza después de que se rebajaran los requisitos de inglés exigidos para ocuparla. Es muy grave que una cuestión como esta haya quedado sin ninguna consecuencia política”, ha afirmado.

El portavoz valencianista también ha recordado el caso de las más de cien multas de zona azul vinculadas al exconcejal de Movilidad del PP. Garcia ha denunciado que Compromís “estuvo durante dos años reclamando que se investigara cómo era posible que a un concejal responsable precisamente de Movilidad le hubieran desaparecido 104 sanciones”. “Carrasco se negó durante dos años a aclarar qué había pasado y, cuando el caso se reabrió judicialmente y el concejal acabó dimitiendo, el PP respondió con acusaciones y hablando de otros posibles casos, pero sin explicar lo fundamental: cómo desaparecieron aquellas 104 multas y quién fue responsable”, ha señalado.

Garcia ha añadido también el proceso por el que el concejal responsable de Informática obtuvo una plaza de informático municipal. “Puede ser un procedimiento legal, pero la política también exige ética y ejemplaridad. No es aceptable que un concejal participe en un proceso para conseguir una plaza en el mismo Ayuntamiento donde ejerce responsabilidades políticas, con todas las sombras que ha habido sobre la composición de los tribunales”, ha afirmado. Para Compromís, “lo mínimo exigible habría sido apartarse de las responsabilidades políticas antes de participar en el proceso selectivo”.

A estos episodios, Compromís suma la necesidad de repetir procesos selectivos de trompetista y clarinetista después de detectarse irregularidades. Garcia considera “especialmente grave que unas oposiciones hayan tenido que repetirse por irregularidades y que, pese a ello, no se hayan asumido responsabilidades por una situación que afecta directamente a personas que se han preparado para competir en igualdad de condiciones por una plaza pública”.

“Cuando juntamos todos estos casos, lo que aparece es un patrón preocupante: oscurantismo, falta de transparencia y una concepción de las instituciones que recuerda demasiado al peor PP”, ha advertido Garcia. “El Partido Popular de Carrasco se parece cada vez más al PP que degradó las instituciones de nuestros ayuntamientos y de la Generalitat. Castelló necesita un gobierno que dé explicaciones y que entienda que no todo aquello que puede ser legal es necesariamente ético o ejemplar”.

Finalmente, Garcia ha cargado contra la posición de Vox dentro del gobierno municipal. “Vox decía que venía a limpiar las instituciones, pero ante todos estos episodios no dice absolutamente nada. Mientras sus concejales cobran más de 5.000 euros mensuales, prefieren callar y seguir sosteniendo a Begoña Carrasco”, ha concluido.