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Otro intento de okupación desactivado. Estas son las nueve calles preferidas de los okupas en Castelló

La colaboración entre la Policía Local y los vecinos abortan una nueva entrada ilegal, la segunda en seis días

Vivienda en la Marjaleria que fue okupada por una familia con menores, en julio.

Vivienda en la Marjaleria que fue okupada por una familia con menores, en julio. / Manolo Nebot Rochera

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló suma otro fracaso de okupación ilegal en una vivienda tras la actuación de la Policía Local que se desplazó hasta la calle Hermanos Vilafañe gracias a la colaboración y la rápida alerta de los vecinos de la zona.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, cuando una llamada vecinal alertó de que dos individuos estaban intentando acceder a una vivienda con la intención de entrar de forma ilegal, por lo que una patrulla de la Policía Local se desplazó inmediatamente hasta el lugar y consiguió evitar que se consumara la okupación. Los agentes permanecieron en las inmediaciones hasta la llegada del propietario del inmueble.

Un piso de este inmueble de la calle Arquitecto Gaudí fue okupado y ya desokupado este verano.

Un piso de este inmueble de la calle Arquitecto Gaudí fue okupado y ya desokupado este verano. / Mediterráneo

Esta nueva actuación se suma a las intervenciones realizadas por los agentes locales y en los últimas cuatro meses ya son un total de 11 las okupaciones evitadas o resueltas mediante actuaciones y gestiones de la Policía Municipal y que se han producido en dado en la calle Enmedio (centro), Segunda Travesera (Marjaleria), Santa Pola (Grau y dos viviendas), Camino Donación (Marjaleria), plaza del Real (centro), Cuadra Natora (junto a la avenida de l'Alcora), calle Pintor Castell (dos inmuebles) (centro), calle Arquitecto Gaudí (Salera) y Hermanos Vilafañe (la Guinea).

La Policía Local y la colaboración vecinal evitó la okupación de esta casa de la calle Pintor Castell, en el centro de Castelló.

La Policía Local y la colaboración vecinal evitó la okupación de esta casa de la calle Pintor Castell, en el centro de Castelló. / Mediterráneo

"Rápida actuación"

“Gracias a la rápida actuación de la Policía Local se ha evitado un nuevo intento de ocupación ilegal en Castellón. Una vez más, nuestros agentes han demostrado que están ahí cuando los vecinos los necesitan y que la colaboración ciudadana es fundamental para poder actuar con rapidez ante este tipo de situaciones”, ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá. Estas actuaciones ponen de manifiesto, según ha dicho el concejal, la importancia de la prevención, la vigilancia policial y la colaboración de los vecinos, que en varios de estos casos han permitido alertar rápidamente a los agentes y evitar que los intentos de okupación llegaran a consumarse.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, junto a los vecinos que se manifestaron en julio por la okupación de una casa en la Marjaleria.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, junto a los vecinos que se manifestaron en julio por la okupación de una casa en la Marjaleria. / Manolo Nebot Rochera

El edil ha lamentado que esta situación continúe siendo “un problema grave en nuestra ciudad, que genera inseguridad, preocupación y una enorme sensación de indefensión entre los propietarios y los vecinos”. “Los vecinos están hartos de que se suceda una ocupación tras otra y de tener que convivir con esta preocupación. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir actuando con todos los medios a nuestro alcance para prevenir estas situaciones y proteger a los vecinos y a los propietarios”, ha afirmado.

Las protestas vecinales han contribuido también a la desokupación.

Las protestas vecinales han contribuido también a la desokupación. / Manolo Nebot Rochera

En este sentido, Ortolá ha reclamado también una respuesta por parte del Gobierno de España. “Es tremendamente injusto que, mientras desde los ayuntamientos trabajamos para evitar estas situaciones, el Gobierno de Sánchez mantenga unas leyes absolutamente nefastas que dificultan una respuesta contundente frente a la ocupación ilegal”, ha criticado.

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“Necesitamos herramientas legales que permitan actuar con rapidez y contundencia y que protejan de verdad a quien cumple la ley y es propietario de una vivienda. Mientras esas leyes sigan sin cambiar, desde Castellón vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para prevenir las ocupaciones y defender a nuestros vecinos”, ha añadido.

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