Las pequeñas joyas de la Magdalena toman Castelló: dónde y cuándo verlas

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha visitado este sábado la exposición Gaiates de Mà, que forma parte de los actos conmemorativos del 775 aniversario de Castelló y que ya puede visitarse en la Fundación Dávalos-Fletcher.

El acto ha contado también con la presencia de las reinas de las Fiestas 2026, Clara Sanz y Ana Colón, y sus cortes, así como representantes de las diferentes comisiones gaiateras y una nutrida representación de entidades y cargos del món de la festa, además de otras autoridades.

En su intervención, Begoña Carrasco ha recordado que “nuestra ciudad está ya inmersa dentro de las celebraciones de su 775 Aniversario. Un motivo para sentir, más que nunca, ese orgullo de ser y sentirse de Castelló. Un hito histórico al que desde el Ayuntamiento queremos dar una dimensión social, cultural y festiva”. “Este año cumplimos 775 años de camino, 775 años de sueños compartidos. 775 años de Castellón”, ha insistido la alcaldesa.

Carrasco también ha hecho hincapié en el significado histórico y fundacional de la gaiata, recordando que “las fiestas de la Magdalena son fiestas fundacionales y sin su símbolo, la Gaiata, que acompañó a los pobladores del Castell Vell en su bajada desde la montaña a la Plana, esta celebración no tendría ningún sentido”.

La alcaldesa ha resaltado además la proyección del símbolo castellonense y ha señalado que “la Gaiata simboliza tanto la guía que nos lleva por los momentos más brillantes de nuestra historia como la determinación de los castellonenses ante las adversidades. La gaiata es la joya de Castelló, es esperanza y luz en la oscuridad”.

Asimismo, ha destacado el reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) de la “Desfilada de Gaiates”, “fruto del trabajo continuado de las comisiones gaiateras, la Gestora, las colles y todas las entidades del ‘Món de la Festa’ que lo hicieron posible”.

En relación con el concurso de gaiates de Mà, la primera edil ha felicitado a los galardonados de esta duodécima edición y ha hecho especial mención a la Gaiata 15 Sequiol y la Colla Bacalao, ganadoras del primer premio en sus respectivas categorías. También ha puesto en valor la participación de las 19 comisiones gaiateras y el incremento registrado en las categorías de entidades y particulares.

Promoción de la gaiata

La alcaldesa ha incidido también en las líneas de actuación del gobierno municipal para consolidar la proyección nacional e internacional de la gaiata y ampliar la difusión del monumento festivo.

Carrasco ha subrayado que “uno de los objetivos de este equipo de Gobierno es el de consolidar la Gaiata como símbolo de nuestras fiestas y elemento diferenciador dentro y fuera de nuestra ciudad. Y lo estamos consiguiendo no solo con la puesta en valor de este concurso, sino llevando y mostrando diferentes gaiatas de mano en el hall del Ayuntamiento, en las Oficinas de Turismo o en el palacio de la Diputación de Castelló. O llevando gaiatas a ciudades como Madrid, Zaragoza, Gavà o la ciudad francesa de Sète, acompañando nuestras máximas representantes festivas y llevando con orgullo el nombre de nuestra ciudad”.

De manera especial, Carrasco ha destacado la presencia de una gaiata en el aeropuerto de Castelló. “Estamos haciendo brillar, por fin, a la Gaiata en el Aeropuerto de Castelló, algo que veníamos persiguiendo desde hacía varios años”, ha afirmado.

Según la alcaldesa, “el símbolo de nuestras fiestas está dando ya la bienvenida a los miles y miles de usuarios y turistas que llegan a nuestra ciudad desde todo el mundo cada año a través de este aeropuerto, suponiendo una gran promoción turística de nuestras fiestas fundacionales, que cuentan con la calificación como Fiestas de Interés Turístico Internacional, y de la ciudad de Castelló”.

La alcaldesa ha ensalzado además la labor del món de la festa y de todas las personas que trabajan por las fiestas de la ciudad “como transmisores de las tradiciones y la cultura local”.

Finalmente, Begoña Carrasco ha agradecido a los presentes “ser parte de esa luz de gaiata que hace brillar nuestras fiestas, una luz que desde hace 775 años guía a nuestro pueblo, mira al futuro e ilumina el día a día de nuestra querida ciudad de Castellón”.

Exposición abierta

La XII Exposición de Gaiates de Mà permanecerá abierta al público en la Fundación Dávalos-Fletcher hasta el domingo 13 de septiembre.

El horario de visita será de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.