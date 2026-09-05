La Plaza Mayor de Castellón se transforma para celebrar la fundación de la ciudad

La Plaza Mayor de Castellón se ha convertido en el escenario de un viaje visual a los orígenes de la ciudad que recuerdan su fundación, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Cultura y otros ediles ha asistido al primero de los pases del videomapping proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento. También ha asistido el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda. La proyección ha despertado el interés de multitud de personas que se han dado cita en la plaza Mayor a las 21:30h con motivo de la esperada proyección que, junto a la exposición del Privilegi del Trasllat, protagoniza uno de los actos más importantes de la programación del 775 aniversario de la fundación de Castellón. Cabe recordar que la exposición ha sido organizada por el Consorci de Museus, en colaboración con el Ayuntamiento, y estará comisariada por el historiador Carles Senso. Su apertura coincidirá precisamente con el día de celebración de la efeméride.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Cultura y otros ediles. / Mediterráneo

“Castellón es la orgullosa capital de la Plana que celebra estos días sus 775 años de historia. Un camino que se ha ido forjando generación tras generación con el esfuerzo de quienes nos precedieron. Hoy la fachada del Ayuntamiento se ha convertido en un lienzo sobre el que recordar la historia de la fundación de nuestra ciudad. Una fundación que fue posible gracias a la autorización del Rei Jaume I con la firma del Privilegi del Trasllat, un manuscrito que tendremos expuesto en el Menador a partir del martes día 8 de septiembre para que todo el que lo desee pueda verlo de cerca”, ha manifestado la alcaldesa.**

La proyección podrá contemplarse también el domingo 6 de septiembre a las 21:00 horas y se prolongará cada 15 minutos hasta aproximadamente las 22.00 horas. Tiene como protagonista una creación del artista valenciano Chema Siscar. Mediante imágenes, animaciones y sonido, el espectáculo recorre algunos de los momentos más representativos relacionados con el Privilegi del Trasllat, el documento firmado por el rey Jaume I el 8 de septiembre de 1251, el que permitió a los antiguos pobladores bajar de la montaña al llano para asentarse en La Plana, dando lugar al actual asentamiento de la capital.