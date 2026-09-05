El PSPV de Castelló estalla por los plazos del Hospital General: “Tres años de anuncios”

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha denunciado que las últimas declaraciones del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, confirman, a su juicio, que el nuevo Hospital General llegará prácticamente al final de la legislatura sin que hayan comenzado las obras.

Gómez ha asegurado que “en un breve espacio de tiempo” se informará sobre el inicio de los trabajos y que será “antes de que finalice el año”. Ante estas declaraciones, Simó ha criticado los plazos del proyecto: “Llegaron prometiendo velocidad y acabaremos 2026 esperando todavía que nos digan cuándo empiezan. Castelló necesitaba un hospital, no tres años de anuncios sobre el hospital”.

El dirigente socialista ha censurado también la “sucesión de versiones” del PP sobre el proyecto. “Primero dijeron que no había nada, después presumieron de que los terrenos estaban adquiridos cuando todavía quedaban parcelas por resolver y ahora aseguran que ‘los trámites van extremadamente bien’ pese a que las obras se van a 2027. Han pasado de negar el proyecto a venderlo como hecho y finalmente a pedirnos que sigamos esperando”, ha señalado.

Las listas de espera

Simó ha advertido de que el retraso adquiere mayor relevancia por la situación del actual Hospital General de Castelló. “Durante buena parte de esta legislatura ha estado a la cabeza de las listas de espera quirúrgicas de la Comunitat y sigue entre los hospitales con mayores demoras. Mientras los pacientes esperan, el PP también hace esperar a Castelló por el hospital que necesita”, ha apuntado.

El secretario general del PSPV de Castelló también ha reprochado el cambio de actitud de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, respecto al nuevo centro hospitalario.

“En 2023 prometía ‘un nuevo Hospital General que será realidad en tiempo y forma’. Entonces encabezaba reivindicaciones; ahora calla y mira hacia otro lado. Y no me sorprendería que acabemos viendo una máquina sobre el terreno justo a tiempo para la foto electoral”, ha afirmado.

Simó ha concluido asegurando que “una foto no puede borrar una legislatura: si las obras no empiezan hasta 2027, habremos perdido cuatro años”.