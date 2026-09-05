Más de un siglo de turismo en Castellón: del elitismo a las masas

En los estertores del siglo XIX, Heraldo de Castellón ya recogía noticias sobre la creciente afluencia de bañistas a poblaciones como Alcossebre, comparación incluida con anteriores temporadas. El 11 de agosto de 1900, remarcaba el periódico «la circunstancia de ser el punto del litoral que más extensión de playa tiene», así como lo barato de los alimentos. Además, seguía, «se cree que para el año próximo» se habría levantado «una hospedería capaz de albergar a 50 familias de veraneantes». La breve nota terminaba pidiendo a las autoridades de Alcalà de Xivert que pusieran «algo de su parte», porque si se mejoraban «ornato y salubridad del citado caserío, será Alcocebre un punto predilecto de verano». Habría que esperar hasta los años 60 del siglo XX para que se produjese el despegue turístico de la localidad.

Es un ejemplo del interés que despertaba la actividad de este sector, en el que muchas cosas han cambiado desde entonces. Ni siquiera algunas de las playas más apreciadas han sido siempre las mismas. En el caso de la capital, en 1910, «el verdadero punto de reunión de los castellonenses» es el Grao. Así lo expresa el 26 de julio Heraldo de Castellón, que establece una clara diferenciación entre el carácter del público de cada playa: en la del Pinar, «las clases media y labradora»; en la del Serrallo, «lo más selecto de la sociedad castellonense». Faltaba mucho para que la evolución del Puerto de Castellón dictase sentencia sobre el destino de esta segunda playa, pero a comienzos de siglo «estaba tan animado el paseo improvisado por delante de las casetas, que no se añoraba para nada el paseo de Ribalta en los días que está más concurrido», según precisaba el diario fundado por José Castelló y Tárrega.

Artículo publicado por 'Heraldo de Castellón' el 11 de agosto de 1900. / Archivo Municipal de Castellón

Aprovechar el tirón

En todos los rincones de la provincia se tomaba nota del auge que toma el turismo, de forma especial entre los grupos sociales con más recursos económicos. Así, unos años más adelante, el 19 de julio de 1925, el corresponsal en Suera del Diario de Castellón se lamentaba porque por las calles aún circulasen impunemente «gallinas, cerdos y otras clases de animales, sin que se haga nada por evitarlo». La falta de higiene y de buena iluminación le hacía criticar al consistorio, doliéndose porque si sumase esas mejoras, contaría a su juicio con las mejores condiciones «para la atracción del veraneante», eso sí, si no fuese por su carácter «retraído e indiferente».

En el otro extremo, una de las zonas más avanzadas en este sentido era la costa de Benicàssim, donde se concentraban representantes de las clases pudientes, cuyas idas y venidas eran motivo de seguimiento diario según comenzaran o finalizaran su periplo estival. Por ejemplo, el 14 de septiembre de 1926, Diario de Castellón se refería entusiasta a cómo los «elementos de la buena sociedad» veraneantes en «aquellas (sic) pintorescas y aristocráticas playas» protagonizaban una «velada teatral» en las Villas.

Anuncio publicado en 'Heraldo de Castellón' el 28 de enero de 1927. / Archivo Municipal de Castellón

Mientras, en Peñíscola, el futuro se presentaba esplendoroso. El 28 de enero de 1927, un artículo en Heraldo reclamaba medidas para potenciar el turismo en la localidad, «que no tiene par en el mundo», aprovechando las palabras que le había dedicado dos años antes Vicente Blasco Ibáñez en El Papa del mar. Entre las mejoras reclamadas se situaba la nueva carretera que iba a construir la Diputación desde Benicarló, a la que se pedía se sumara otra desde el apeadero del ferrocarril: «cuanto más facilidades, más turistas y a más turistas, más ganará económicamente Peñíscola y el viajero marchará admirado de la ciudad, contento de sus hospitalarios habitantes y será el mayor pregonero de esa belleza, de ese navío pétreo embarrancado en una playa de fina arena en que el Mediterráneo deja encajes de blanca espuma». Con el tiempo, la localidad se convertiría en la que concentra mayor número de plazas hoteleras en la provincia.

Menos poético, pero igual de entusiasta se exhibiría poco después Diario de la Mañana, que en 1929 lanzaba una encuesta a sus lectores. Se trataba de identificar «las bellezas» de la provincia, y se animaba al público a pronunciarse «en provecho de la comunidad». Con una redacción sin desperdicio, se recordaba al lector que «esta encuesta no está hecha para recoger anuncios, sino elogios a los diferentes lugares de veraneo que en nuestra provincia existen (…) Para las particularizaciones de provecho personal y limitado tenemos una tarifa».

Anuncio publicado el 15 de julio de 1969. / Mediterráneo

Uno de los atractivos más destacados de la época eran sin duda los diversos balnearios que iban surgiendo en torno a las propiedades de las aguas de diferentes manantiales de la provincia. De este modo, al borde de la Guerra Civil, el 25 de junio de 1936 el turismo de aguas medicinales hacía competir a hoteles y fondas del interior con diferentes anuncios en la prensa local: los establecimientos de Catí, Llucena o Benassal pregonaban sus atractivos en Heraldo de Castellón, buscando sobresalir sobre el resto con su «clima incomparable», «temperatura ideal» o incluso sus «timbres en todas las habitaciones».

Tras el conflicto, las cosas cambiarían en todos los sentidos. Conforme España se recuperase de la dureza de la posguerra, la evolución de la sociedad iría modificando los gustos turísticos. El sector turístico vivirá una recuperación, primero, y una eclosión posterior en los años 60 y 70. Mientras la costa acogía buena parte de la inmigración procedente del interior de la provincia y de otras zonas del país, como Aragón, Castilla o Andalucía, empezaba a surgir también la peculiaridad del turismo residencial, el veraneo del apartamento, que coincidiría con el surgimiento de nuevas plazas hoteleras. La confluencia de estos cambios deriva en una expansión urbanística en la costa que demanda gran volumen de mano de obra de todos los perfiles profesionales. Como muestra, un botón: el 11 de julio de 1964, Mediterráneo publicaba una nómina de oficios requeridos en un reclamo conjunto de «las compañías propietarias urbanizadoras y constructoras del Sector Sur de Peñíscola».

Noticia del 22 de mayo de 1969. / Mediterráneo

Y también en los 60, el desarrollo del sector sería paralelo al crecimiento de la oferta de ocio nocturno y de restauración en la provincia. En un anuncio publicado en este periódico el 15 de julio de 1969 se daban la mano los nombres de algunos de los locales más célebres del momento en la Plana, que iban desde «las mejores noches» del Tebaida al night club El Pirata, pasando por Círculo Azul o la discoteca Sargento Peppers, sin olvidar el Alameda de Benicàssim con el maestro Alejandro García y Vítol Quartet. Dos meses antes, el 22 de mayo, era noticia la llegada de 90 turistas alemanes a Benicàssim, un hecho a cuya relevancia daba lustre incluso una recepción por las autoridades locales. El diario se congratulaba por la reanudación de «los vuelos charter entre Suttgart-Valencia-Benicasim», si bien el trayecto entre Manises y nuestra costa se realizaba en bus.

Noticia publicada el miércoles 17 de abril de 1985. / Mediterráneo

Para responder a la creciente afluencia de turistas, se mejoraban también paulatinamente los servicios. Así, el mes de agosto de 1973 se estrenaba con la instalación de las primeras torres de vigilancia para los socorristas de Cruz Roja en las playas castellonenses. Mediterráneo precisaba que los vigilantes, «en ocasiones guapas vigías en bikini, disponen de equipo de radio para avisar inmediatamente a los puestos de socorro». En 1976 las previsiones ya apuntaban a 100.000 turistas en Benicàssim, y el 10 de abril se hablaba de 16 nuevos hoteles en proyecto en la costa provincial. Otros planes, sin embargo, no llegarían a hacerse realidad, como el anunciado en abril de 1985 por un grupo de empresarios que apostaban por un teleférico que conectara la localidad benicense con el Desierto de las Palmas. Sí saldrían adelante otros proyectos como el parque Aquarama (inaugurado al año siguiente) o el ansiado Paseo Marítimo, que recorrería todas sus playas. Pero esa ya sería otra historia.

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