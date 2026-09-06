Carrasco encara el final de su mandato con estos seis proyectos de ciudad en marcha en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y su equipo de gobierno encaran el último año de su mandato (las elecciones municipales serán en el mes de mayo de 2027) con seis proyectos de ciudad en marcha además de otras seis iniciativas activadas y que cuentan con la colaboración de la Generalitat Valenciana.

Imagen de archivo en el interior del Mercado Central. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Las obras del Censal Parc han comenzado esta semana. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En cuanto a las seis primeras obras, que son municipales, destacan la reforma del Mercado Central, ya al 45% de su ejecución y que está disponible en el primer trimestre del 2027; la rehabilitación de la Pérgola, que ya cuenta con la aprobación por parte del pleno de la modificación urbanística necesaria para que se haya podido desbloquear la reforma; la Manzana Albinegra, que potenciará los alrededores del SkyFi Castalia tras la remodelación urbana prevista y para la que ya se han trasladado las pistas de pádel; o el comienzo de la primera fase del Censal Parc donde las máquinas ya han entrado esta misma semana y que supondrá el bosque urbano más grande de Castelló.

Imagen del SkyFi Castalia en cuyos alrededores irá la Manzana Albinegra. / Mediterráneo

También avanza la redacción de los proyectos para la creación de oasis climáticos en 18 patios escolares de la ciudad dentro del proyecto europeo Naturaleza en Red; y la transformación integral del entorno de la estación de Renfe cuya tercera fase se activará en los próximos meses y que permitirá la adecuación de la zona ubicada enfrente del colegio Jaime I y la ampliación de su patio.

Imagen de la fachada principal de La Pérgola. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Además, Carrasco insiste en la reivindicación a la Generalitat del nuevo Hospital General y los servicios sociales municipales ya prestan servicio desde hace unos días en el edificio de Borrull. La culminación de la ronda Oeste ya se está tramitando; las obras de Correos siguen según lo previsto; el TRAM a la playa reiniciará las obras en octubre y la residencia de la calle Onda ya está muy avanzada y se prevé su apertura para el año que viene.

Imagen aérea de la zona, enfrente del colegio Jaime I, donde se desarrollará una nueva fase del rehabilitación integral del entorno de la estación de Renfe. / Erik Pradas

Así, Carrasco destacó su compromiso de «seguir cumpliendo con la palabra dada, poniendo el foco la mejora de la calidad de vida de los castellonenses. Además, vamos a seguir nuestra hoja de ruta, continuando con la escucha activa que guía la gestión municipal». Carrasco remarcó su apuesta por la vivienda, el empleo, la seguridad, los servicios públicos (limpieza, movilidad), la bajada de impuestos «para no asfixiar a las economías domésticas», el comercio, la industria y los agentes sociales y empresariales que «favorecen la economía».