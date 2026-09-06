Castelló rompe barreras en el mar: más de 100 personas disfrutan del deporte adaptado

El mar estaba tranquilo y las ganas de disfrutar, intactas. Donde habitualmente hay bañistas, sombrillas y paseos junto a la orilla, este domingo ha habido también sillas anfibias, bicicletas adaptadas, máscaras de snorkel y muchas historias de superación de barreras. Más de un centenar de castellonenses participaron activamente en Mediterráneo Accesible, una jornada que volvió a demostrar en Castelló que la discapacidad no tiene por qué estar reñida con disfrutar del deporte y del mar.

La playa del Palmeral, frente al Planetario, se ha convertido durante toda la mañana en un gran espacio de deporte inclusivo. Personas de diferentes edades y con distintas discapacidades han podido acercarse a disciplinas que no siempre resultan accesibles en condiciones habituales y hacerlo, además, acompañadas de familiares, voluntarios y profesionales.

Ha habido inmersiones y actividades de buceo con máscaras de snorkel, paseos sobre el agua mediante sillas anfibias y orugas, recorridos en bicicletas adaptadas y propuestas vinculadas con la sensibilización y el respeto por el medio marino.

La exitosa jornada ha llenado la playa de Castelló de participantes. / Kmy Ros

La jornada, impulsada desde 2021 por la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe Castelló, y la Asociación de Buceo Medioambiental Costa de Azahar (Asbumeca), tiene precisamente ese objetivo: demostrar sobre el terreno que muchas de las barreras que dificultan practicar determinados deportes pueden derribarse con los medios y apoyos adecuados.

El mar al alcance de todos

Durante unas horas, la accesibilidad ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en algo tangible. Poder entrar en el agua, desplazarse por la arena o probar una actividad deportiva aparentemente fuera de alcance supone para algunos participantes una experiencia muy distinta a una simple jornada de playa.

Las condiciones han acompañado. El buen estado de la mar ha permitido desarrollar las actividades previstas y ha facilitado que participantes y familiares disfrutaran de una mañana que mezcló deporte, convivencia y ocio.

Las distintas actividades se han desarrollado durante toda la mañana. / Kmy Ros

La iniciativa pretende, además, ir más allá de quienes toman parte directamente. Mediterráneo Accesible busca también romper barreras mentales y visibilizar las posibilidades del deporte adaptado, mostrando que la diversidad funcional no debe convertirse automáticamente en una renuncia a determinadas experiencias.

En esta edición se ha implicado miembros de diferentes organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad, junto a usuarios, familiares y voluntarios. La convocatoria estuvo abierta asimismo a cualquier persona con discapacidad interesada en acercarse al deporte acuático adaptado.

Una iniciativa que gana terreno

Desde su puesta en marcha en 2021, la cita ha ido consolidándose dentro del calendario de actividades inclusivas de Castelló. Su continuidad ha permitido ampliar la visibilidad de modalidades y recursos que facilitan el acceso al ocio y al deporte a personas con diferentes necesidades de movilidad.

En la jornada han estado presentes también las concejalas de Turismo, Arantxa Miralles, y de Bienestar Social y Gente Mayor, Clara Adsuara, además de la directora territorial de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, María José Arquimbau.

La organización cuenta igualmente con la colaboración de distintas administraciones, entidades y clubes deportivos, entre ellos la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castelló, Cosda, PortCastelló y la Fundación PortCastelló.

Pero los verdaderos protagonistas han estado durante toda la mañana junto al agua. Personas que pudieron subirse a una bicicleta adaptada, introducirse en el Mediterráneo con ayuda de una silla anfibia o descubrir qué se siente al practicar una actividad de buceo.

Experiencias que parecen cotidianas para una parte de la población y que requieren todavía recursos específicos para otra. Por eso, durante unas horas, la playa del Palmeral no solo ha sido un espacio para practicar deporte, sino también un escaparate de cómo la adaptación puede convertir una barrera en una oportunidad.