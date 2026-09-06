Castellón ultima los trabajos del nuevo Camino Escolar del CEIP El Pinar para el inicio del curso

El Ayuntamiento de Castellón ultima los trabajos del nuevo Camino Escolar del CEIP El Pinar, en el Grao, que estará operativo el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. La inauguración oficial tendrá lugar el 16 de septiembre dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado que “estamos ultimando una actuación que permitirá que los niños y niñas puedan desplazarse hasta el colegio de una forma más segura, accesible y autónoma, mejorando el tráfico, los pasos peatonales, la señalización y los espacios destinados a peatones y bicicletas”.

Por su parte, la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha señalado que “esta actuación supone una mejora directa para las familias del Grao y para el día a día del CEIP El Pinar. Seguimos trabajando para hacer más seguros y cómodos los desplazamientos de los más pequeños”.

Más seguridad y accesibilidad

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentran un refugio peatonal junto a Harley Davidson, una chicane en la calle Manuel Cubedo y la avenida de Los Pinos, cojines berlineses en la calle La Estrella y una zona Kiss & Ride en el acceso al colegio.

También se han creado y mejorado plazas PMR, se ha reforzado la visibilidad y la señalización de los pasos de peatones y se han ejecutado nuevos cruces peatonales. A ello se suma la nueva señalización vertical y horizontal específica del Camino Escolar, con huellas y mensajes de educación vial como “Mira als dos costats”.

La actuación incluye además la renovación de los aparcabicicletas y la creación de un nuevo tramo de ciclo-calle en la avenida de Los Pinos.

Cinco tótems y cuatro puntos de encuentro

El Camino Escolar, denominado “La Ruta de Tirant, Aprenem mentre caminem”, tendrá cerca de tres kilómetros de recorrido y contará con cinco tótems informativos. Cuatro se ubicarán en los puntos de encuentro y el quinto en el propio centro educativo.

Durante el lunes está previsto completar la actuación con la instalación de bancos, maceteros y los tótems de los cuatro puntos de encuentro. También se instalarán dos figuras de seguridad vial urbana, una en la zona de Harley Davidson y otra en la avenida de Los Pinos, para llamar la atención de los conductores y contribuir a reducir la velocidad en los pasos con mayor tránsito de escolares.

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