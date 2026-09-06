Compromís suspende el verano turístico de Castelló y señala sus principales carencias

El Gurpo Municipal de Compromís ha hecho balance de la temporada turística de verano en Castelló y ha denunciado las carencias que, a juicio de la formación, han vuelto a evidenciarse durante estos meses, especialmente en las playas, el transporte público y los servicios públicos.

“No estamos en contra de los turistas ni de las personas que nos visitan, pero sí cuestionamos un modelo que parece obsesionado con atraer cada vez a más visitantes sin preocuparse de si la ciudad está preparada y de si sus vecinos y vecinas están bien”, ha señalado la concejala de Compromís Vera Bou.

La formación valencianista considera que, después de tres veranos con el gobierno de Begoña Carrasco, es necesario analizar qué mejoras estructurales se han producido en la ciudad vinculadas al crecimiento de la actividad turística.

“Se han hecho campañas y se ha puesto el foco en atraer visitantes, pero seguimos sin ver mejoras estructurales. La pregunta es muy sencilla: después de tres años, ¿qué ha cambiado de verdad? Y la respuesta es que Castelló continúa teniendo los mismos problemas”, ha apuntado Bou.

Playas, limpieza y transporte público

Para Compromís, la política turística de Castelló no debería limitarse a promocionar el destino y aumentar el número de visitantes, sino que tendría que ir acompañada de inversiones que mejoren los servicios y la calidad del espacio público.

“Necesitamos una ciudad limpia, accesible, con un transporte público que funcione, con playas con buenos servicios durante buena parte del año y con espacios públicos cuidados. Esa es la mejor política turística que podemos hacer”, ha defendido la concejala.

La coalición apuesta además por un modelo que contribuya a fortalecer el comercio local y la hostelería y que preserve, según sostiene, la identidad propia de Castelló.

“No queremos una ciudad con una oferta comercial y hostelera cada vez más uniforme, sino un comercio con personalidad, vinculado a nuestros barrios y a nuestra forma de vivir. El turismo debe servir también para fortalecer nuestra economía local y generar empleo de calidad”, ha explicado Bou.

Compromís vuelve a reclamar una tasa turística

La formación ha recuperado asimismo una de sus reivindicaciones de los últimos años: la implantación de una tasa turística que permita, según defiende, obtener recursos adicionales para mejorar los servicios públicos vinculados a la llegada de visitantes.

Compromís reclama también una regulación de los bajos destinados a usos turísticos y una planificación urbanística que garantice un crecimiento equilibrado de Castelló.

“No podemos permitir que el turismo se convierta en una excusa para hacer crecer la ciudad sin límites ni planificación”, ha advertido Bou.

Cultura e identidad

La coalición plantea igualmente reforzar la oferta cultural y los espacios públicos, además de impulsar una programación cultural de calidad en valenciano como elemento diferencial de la ciudad.

“El valenciano no es ningún obstáculo para el turismo, sino una parte de nuestra identidad y de aquello que nos hace diferentes. Queremos una ciudad que sea buena para vivir durante todo el año, porque precisamente una ciudad buena para vivir también es una ciudad buena para visitar”, ha concluido Bou.