CONCIERTO
Gran éxito del tributo a Mecano de la mano de Dalí en Castelló
La plaza Mayor de la capital de la Plana acoge el evento musical incluido en la programación conmemorativa del 775º aniversario de la ciudad
Ramón Pérez
La plaza Mayor de Castelló ha vibrado esta noche con las canciones de Mecano de la mano del grupo Dalí, que ha ofrecido un concierto tributo a una de las formaciones más emblemáticas de la música española de los años 80. Numeroso público ha disfrutado de esta propuesta musical incluida en la programación conmemorativa del 775º aniversario de la ciudad.
Al concierto ha asistido la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a concejala de Fiestas, Noelia Selma, y otros representantes municipales. Carrasco ha destacado: "Queremos que este aniversario se viva en la calle y que los castellonenses disfruten y participen de una programación que combina actividades vinculadas a nuestra historia con las propuestas más actuales, culturales, musicales y de ocio".
El espectáculo del grupo Dalí ha recreado la atmósfera de los conciertos de Mecano con una cuidada puesta en escena y algunos de sus temas más conocidos, como La fuerza del destino, Cruz de navajas, Hijo de la luna, Hoy no me puedo levantar o Un año más.
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