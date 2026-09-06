El Planetario de Castelló arrasa entre las familias tras el eclipse: casi 100 niños participan en su concurso

El Planetario de Castelló volvió a reunir este sábado a decenas de familias con motivo de la tercera edición de Dibuja el Planetario, un concurso infantil que ha rozado los 100 inscritos y que ha invitado a niños y niñas de entre 6 y 12 años a mostrar su particular visión de uno de los espacios más reconocibles del Grau.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado el éxito de una actividad celebrada en el recinto municipal junto a la playa del Pinar. “Con esta propuesta el Planetario de Castelló volvió a vestirse de ciencia e ilusión durante la celebración de este concurso infantil, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años”, ha señalado.

España, que estuvo acompañada durante la mañana por el director del Planetario, Jordi Artés, ha afirmado que “la jornada de este año ha supuesto un rotundo éxito de asistencia al rozar los 100 inscritos, convirtiéndose en una mañana ideal para dibujar, divertirse, descubrir y compartir en familia”.

El certamen propuso a los más pequeños observar el Planetario desde una perspectiva artística y plasmarlo sobre el papel utilizando lápices, rotuladores y pinturas. “El certamen ha invitado a los más pequeños a mirar las instalaciones de nuestro Planetario con ojos de artista y plasmarlo en creaciones únicas mediante lápices, rotuladores y pinturas, sin límites para la imaginación”, ha explicado la edil.

La concejala de Cultura ha celebrado la acogida de esta tercera edición y ha reivindicado también el papel de las instalaciones como espacio de divulgación científica y educativa. “El éxito de esta tercera edición consolida al Planetario de Castelló como un pilar imprescindible y un referente incuestionable en la divulgación científica y el ámbito educativo de nuestra ciudad y a nivel nacional”, ha asegurado.

Efecto eclipse

España ha relacionado también el interés que mantienen las familias por las actividades del Planetario con la programación desarrollada durante los últimos meses alrededor del eclipse total de sol del 12 de agosto.

“La intensa y variada programación que ofrecimos con motivo del eclipse total de sol supuso un impulso sin precedentes para la visibilidad de nuestro Planetario a nivel nacional e internacional”, ha indicado.

“El eclipse del 12 de agosto será siempre para Castelló una cita inolvidable. Un fenómeno que no solo acercó la astronomía a la ciudadanía, sino que situó al Planetario en el mapa y ha disparado de forma notable su popularidad y aprecio entre las familias castellonenses, tal y como hemos vuelto a comprobar esta mañana”, ha añadido España.

Con actividades como Dibuja el Planetario, el Ayuntamiento pretende continuar dinamizando las instalaciones mediante propuestas que combinan ciencia, arte, aprendizaje y ocio familiar.

España ha recordado, además, las mejoras realizadas en el recinto durante los últimos años, entre ellas el renovado proyector de última generación, que amplía las posibilidades de la oferta audiovisual. “Un Planetario de Castelló que además cuenta cada vez con mejores instalaciones, como el renovado proyector de última generación que permite disfrutar al máximo de la gran oferta audiovisual para todos los públicos que ofrece”, ha concluido.