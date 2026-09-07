Begoña Carrasco destaca el respaldo de la Generalitat al 775 aniversario de Castelló

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recibido hoy al secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil. Una reunión que ha tenido lugar en el despacho de alcaldía, en el marco de la celebración del 775 Aniversario de la Ciudad de Castelló, en la que ha estado también presente la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Así, Carrasco ha agradecido al secretario autonómico "el gran apoyo institucional ofrecido por la Generalitat Valenciana en la celebración de este 775 Aniversario, que tiene tanta importancia para nuestra ciudad. Un respaldo que se traduce en actos centrales de esta efeméride como es la exposición "El Privilegi d'Existir. 1251 - 2026. El document que va canviar la història de Castelló", que se podrá disfrutar a partir del martes 8 de septiembre en el edificio del Menador, de la mano del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana. Una exposición que contará de manera excepcional con el manuscrito original del Privilegio de Traslado otorgado por el rey Jaume I el 8 de septiembre de 1251 y que permitió el traslado desde el Castell Vell hasta el llano, lo que dio como resultado la fundación de la ciudad de Castellón".

"Estamos hablando de, posiblemente, el documento histórico más importante para nuestra ciudad. Y poder contemplarlo, gracias a las gestiones de la Generalitat Valenciana con el Archivo Histórico Nacional, supone una oportunidad histórica, ya que hacía más de dos décadas que no podía ser contemplado en nuestra ciudad. Y en este 775 Aniversario no podíamos dejar de pasar la posibilidad de acercar el documento fundacional de nuestra ciudad a todos los vecinos y vecinas de Castellón".

También ha destacado la alcaldesa "el apoyo de la Generalitat Valenciana en el diseño y realización del espectacular videomapping, creación del artista valenciano Chema Siscar, que pudo ser disfrutado en la Plaza Mayor por los castellonenses durante el pasado fin de semana y que narra también el traslado del Castell Vell a la Plana, con los momentos más significativos vinculados al Privilegi del Trasllat y los personajes históricos que lo hicieron posible entre los que destaca, por supuesto, el protagonismo de nuestro rey Jaume I".

Begoña Carrasco ha hecho hincapié en que "desde el Ayuntamiento de Castellón hemos preparado toda una serie de actos y de propuestas culturales y festivas para celebrar, por todo lo alto y como se merece, este 775 Aniversario. Y gracias al apoyo incondicional de la Generalitat Valenciana, y del gobierno del president Juanfran Pérez Llorca, podemos contar con actos que quedarán en la memoria de los castellonenses".

Conocer las raíces y proyectar el futuro

Por su parte, el secretario autonómico de Política Institucional ha invitado a "aprovechar la celebración del 775 aniversario para conocer bien las raíces de Castellón y, desde ellas, proyectar la ciudad que queremos en el futuro. En ello, la colaboración entre Generalitat y Ayuntamiento es clave para resolver aquellas demandas y necesidades de los vecinos que hagan una ciudad mejor”.