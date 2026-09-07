Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: "No sabíamos que tenían patentado el abecedario"

Uno de los chiringuitos más conocidos de Formentera, Beso Beach, ha iniciado acciones contra Bocana, establecimiento situado en la playa del Gurugú de Castellón, por el uso de una gran letra ‘B’ instalada en el techo del negocio castellonense. La reclamación ha sorprendido a sus responsables, que aseguran que nunca pretendieron imitar a la firma balear y que ni siquiera conocían que una letra del abecedario pudiera ser objeto de una disputa de este tipo.

“En el mes de abril, por Semana Santa, instalamos una B en el techo de nuestro chiringuito. Abrimos hace tres años y no pensábamos que la B, ni ninguna letra del abecedario, estuviera patentada por nadie. Creemos que el alfabeto es algo público”, explica Rafa Culla, socio de Bocana.

Según relata, hace unos días el establecimiento recibió un requerimiento previo a la vía judicial por una supuesta vulneración de derechos de propiedad intelectual. El escrito procede de Beso Beach, ubicado en el parque natural de Ses Salines de Formentera y convertido en los últimos años en uno de los locales más reconocibles de la isla.

La reclamación se centra tanto en la tipografía como en el uso de la propia letra. “Lo que dicen es que copiamos la tipografía, que no es así, y la marca. Dicen que la B es su marca, pero yo no la encuentro tan parecida”, sostiene Culla.

El empresario castellonense subraya además que no existe, a su juicio, una voluntad de competir ni de generar confusión entre ambos negocios. “Ni yo ni mi socio hemos estado nunca en Beso Beach y creo que no somos competencia, teniendo en cuenta que ellos están en Formentera y nosotros en Castelló”, señala.

Imagen de la 'B' de la discordia en el negocio castellonense. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Bocana abrió sus puertas hace tres años en primera línea de la playa del Gurugú y, desde entonces, se ha hecho un hueco dentro de la oferta gastronómica de la capital de la Plana. Su propuesta se basa en productos de proximidad y, especialmente, en el pescado recién llegado de la lonja de Castellón, que marca buena parte de la oferta del menú de mediodía.

El establecimiento también se ha hecho popular por sus desayunos, mientras que por la noche cambia de registro y se transforma en un restaurante japonés junto al mar. Sus responsables aseguran que la imagen del negocio, incluida la tipografía utilizada, forma parte de su identidad desde hace años.

“Llevamos tres años abiertos y hemos usado desde siempre esta tipografía, porque en su día pensamos que reflejaba bien lo que queríamos ser. Por eso nos sorprende que ahora nos llegue esto”, explica Culla.

Imagen del establecimiento balear que ha denunciado al ubicado en la playa castellonense del Gurugú. / Diario de Ibiza

Por el momento, Bocana ha puesto el asunto en manos de sus abogados y está a la espera de conocer qué pasos debe dar. Según su socio, no ha existido ningún contacto previo entre ambas partes más allá del requerimiento recibido. “Desde Beso Beach a nosotros no se han dirigido en ningún momento más que con el citado requerimiento. No intentamos parecernos a nadie y no sabemos muy bien a qué se debe esto”, afirma.

En el establecimiento castellonense creen que la imagen de la ‘B’ pudo llegar hasta los responsables del negocio de Formentera a través de las redes sociales. “Imaginamos que lo habrán visto en alguno de nuestros vídeos porque en el requerimiento han adjuntado alguna foto de nuestras redes sociales”, apunta Culla.

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Mapa interactivo de Bocana.

La decisión final sobre el futuro de la letra que corona el chiringuito dependerá ahora del criterio de sus asesores jurídicos. De momento, sus propietarios no esconden su sorpresa ante una reclamación que consideran difícil de entender. “Esperamos que el abogado nos diga cuáles son los siguientes pasos a seguir, pero me parecería triste tenerlo que quitar por un asunto como este”, concluye.