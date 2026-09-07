Compromís reclama a Carrasco preparar Castelló ante posibles lluvias torrenciales

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que acelere la limpieza de imbornales y del alcantarillado de la ciudad ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias torrenciales durante las próximas semanas. La coalición traslada así al consistorio las quejas recibidas de vecinos y vecinas que alertan del estado de diferentes puntos de la red de drenaje, con imbornales atascados o con acumulaciones de hojas y suciedad.

“El vecindario de Castelló nos está trasladando a Compromís su preocupación por la situación de muchos imbornales de la ciudad que se encuentran atascados, llenos de hojas y que no están preparados para las fuertes lluvias que podemos tener después de un verano tan caluroso”, ha explicado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. “Por eso exigimos al Ayuntamiento de Begoña Carrasco que acelere el procedimiento de limpieza de imbornales para estar preparados ante posibles episodios de DANA y lluvias torrenciales en nuestra ciudad”, ha añadido.

Compromís recuerda que el Ayuntamiento ha anunciado el inicio de los trabajos de limpieza durante el mes de septiembre, pero considera que la situación actual obliga a valorar si es necesario adelantar e intensificar las actuaciones. “No cuestionamos que se hayan anunciado las limpiezas, lo que decimos es que, ante los avisos que nos traslada el vecindario y la realidad climática que tenemos, hay que actuar con la máxima previsión posible”, ha señalado Garcia.

El portavoz valencianista ha incidido en que “la realidad climática ha cambiado y Castelló tiene que prepararse para ella”. “Venimos de un verano de temperaturas extremas, con un Mediterráneo muy caliente, y sabemos que estos factores pueden favorecer episodios de precipitaciones muy intensas. Podemos discutir de muchas cosas, pero no podemos actuar como si el clima de hoy fuera el mismo que el de hace treinta años”, ha afirmado.

Garcia ha recordado, en este sentido, que Compromís “ya ha advertido reiteradamente de la necesidad de adaptar nuestras ciudades a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos” y ha defendido que la prevención “tiene que empezar antes de que llegue una alerta roja y no cuando ya tenemos el agua encima”.

Ignasi Garcia, portavoz del grupo municipal de Compromís en Castelló. / Mediterráneo

Un plan contra las inundaciones que se puede revisar y mejorar

Compromís ha recordado que Castelló dispone de un plan municipal ante el riesgo de inundaciones impulsado durante los gobiernos progresistas, después de 24 años de gobiernos del Partido Popular, y que este instrumento contempla actuaciones preventivas como la limpieza de la red de alcantarillado y drenaje.

La coalición ya reclamó la revisión de este plan después de los últimos episodios de DANA y de lluvias intensas que afectaron a Castelló y obligaron, entre otras medidas, a cortar rondas y accesos a la ciudad. Compromís defiende que el propio documento contempla la posibilidad de revisar y adaptar las actuaciones en función de la experiencia acumulada y de las nuevas necesidades.

“Precisamente porque tenemos una herramienta de prevención, tenemos que utilizarla y mejorarla. Después de los episodios que hemos vivido y de un verano marcado por un calor extremo, hay que revisar si los calendarios de limpieza siguen siendo suficientes, si hay zonas donde se debe actuar con más frecuencia y si es necesario adelantar determinadas actuaciones”, ha defendido Garcia.

Para el portavoz de Compromís, la prioridad debe ser “escuchar al vecindario, actuar con previsión y hacer todo lo que esté en nuestras manos para reducir los riesgos”. “Las lluvias torrenciales no las podemos evitar, pero sí podemos preparar mejor Castelló. Si los vecinos y vecinas nos están avisando de que hay imbornales atascados, el gobierno municipal tiene que escucharlos y actuar antes de que lleguen las lluvias”, ha concluido.