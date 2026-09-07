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Novedades en el Censal Parc: una primera fase como dos SkyFi Castalia, una acera nueva y la solución a cuatro 'daños colaterales'

El camí Almalafa quedará integrado en el bosque urbano y en junio ya ofrecerá una gran zona infantil con forma de naranja

La alcaldesa de Castelló saluda a un vecino en la visita a las obras del Cernsal Parc, este lunes.

La alcaldesa de Castelló saluda a un vecino en la visita a las obras del Cernsal Parc, este lunes.

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Censal Parc, que estará operativo en el mes de junio y cuyas obras ya han comenzado en unos terrenos de 40.000 metros cuadrados tal y como adelantó Mediterráneo la semana pasada, será el bosque urbano más grande de la ciudad y la primera fase ocupará como dos estadios SkyFi Castalia (igual que el parque Rafalafena) que llegará a los seis una vez se concluyan las tres fases de este recinto verde entre la calle Fernando el Católico y la ronda de circunvalación.

Imagen de grupo de la alcaldesa con vecinos, técnicos y responsables de la UTE en las obras del Censal Parc.

Imagen de grupo de la alcaldesa con vecinos, técnicos y responsables de la UTE en las obras del Censal Parc. / Mediterráneo

Así lo ha destacado este lunes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha visitado las obras que ejecuta la UTE Centre Verd-Durantia acompañada por el concejal de Infrastructuras, Sergio Toledo, responsables de estas empresas, técnicos municipales y representantes de asociaciones de vecinos de la zona. Con un presupuesto de siete millones de euros y subvenciondo con fondos europeos, el Censal Parc será una zona para toda la ciudad y tras más de 30 años de anuncios --por parte de los gobiernos de distinto color político-- ahora comienza a ser una realidad.

Imagen de las obras, este lunes.

Imagen de las obras, este lunes. / P. A.

"Será un nuevo pulmón verde para Castellón y tendrá las señas de identidad de la ciudad", ha dicho Carrasco, quien ha concretado que esta primera fase, al finalizar, ofrecerá una zona infantil de juegos con forma de naranja, un área biosaludable con calistenia y juegos para mayores, un parque de aventuras para adolescentes y jóvenes con una zona de picnic y un quiosco y varios espacios de agua con géiseres. "Un espacio singular y para todos", ha especificado la alcaldesa, quien ha recordado que "otros lo prometieron y nosotros lo hacemos".

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Detalle de los planos del parque.

Detalle de los planos del parque. / P. A.

Además, la obra de esta primera fase también contempla la reforma de la acera del parque que recae sobre la calle Fernando el Católico, así como la solución a cuatro daños colaterales. En primer lugar, el huerto urbano junto al consultorio ha tenido que ser desalojado para la construcción del parque y se ha trasladado junto a la ronda Este y se abrirá este mes a disposición de los castellonenses, por lo que se integrará en la tercera fase del recinto; también se ha encontrado solución a la práctica del béisbol que realizaba los domingos una asociación en estos terrenos, ya que el Ayuntamiento de Castelló ha acordado con ellos para ubicarlos en otro terreno municipal para que sigan con su actividad; la caseta Villa Colombia donde en la actualidad se realizan actividades por parte de ciudadanos de esta localidad que se encuentra en un recinto rodeado de árboles pero en los terrenos del parque, se reubicará cuando vaya a comenzar la segunda fase; y, finalmente, el proyecto ya cuenta con el desvío y soterramiento de las líneas de electricidad que alimentan a varias zonas de Castelló y que también se encuentran en el solar donde han empezado las obras.

Infografía del nuevo recinto verde de Castelló.

Infografía del nuevo recinto verde de Castelló. / P. A.

Otro detalle del parque.

Otro detalle del parque. / P. A.

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