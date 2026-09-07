El PSPV alerta de habitaciones para estudiantes de hasta 4.000 euros por curso en Castelló

El PSPV-PSOE ha advertido, coincidiendo con el inicio de las clases en la Universitat Jaume I, de que estudiar una carrera en Castelló obligará este curso a muchas familias a destinar hasta 4.000 euros solo a una habitación, después de que el precio del alquiler haya vuelto a subir cerca de un 10 % en el último año. Un gasto que se suma a la matrícula, la comida, los libros o el transporte y que hará todavía más difícil que muchos jóvenes puedan estudiar fuera de casa.

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha advertido de que este incremento está haciendo cada vez más difícil que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades. “En 2017 una habitación podía costar unos 150 euros al mes y hoy te pueden pedir 350 o 400. Son 200 o 250 euros más cada mes. Y ahí es donde tienen que entrar las administraciones, porque no podemos permitir que un joven deje de estudiar porque su familia no puede pagarle un lugar donde vivir. Pero el PP ni está ni se le espera”.

Falomir ha incidido especialmente en los estudiantes de los municipios del interior, donde las familias parten generalmente de rentas más bajas y no tienen la opción de seguir viviendo en casa si quieren estudiar en la UJI. “Ellas tienen un problema añadido porque necesitan asumir sí o sí el coste de vivir fuera”.

Falomir ha recordado que son las comunidades autónomas las que tienen asumidas las competencias en vivienda y ha lamentado que el PP, pese a disponer de herramientas para afrontar el problema, no las utilice. Es el caso de la declaración de zonas tensionadas, una posibilidad que la alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, sigue rechazando y que permitiría actuar para reducir los precios.

El PSPV defiende aplicar esta vía después de que en los municipios catalanes y navarros donde se ha puesto en marcha la regulación los alquileres hayan bajado. “Lo que debería explicarnos el PP es por qué, si hay medidas para intentar bajar los precios, siempre acaba poniéndose del lado de quienes hacen negocio con la vivienda y no de las familias que cada mes tienen que pagar más. Nosotros lo tenemos claro, si podemos actuar para frenar la especulación, actuaremos”.

Más recursos para garantizar la formación de los jóvenes

Para el secretario general, garantizar la igualdad de oportunidades pasa también por reforzar los recursos públicos que ayudan a reducir el coste de estudiar. Es el caso del Gobierno de España, que transferirá 4,455 millones de euros a la UJI para construir al menos 150 alojamientos de alquiler asequible. A ello se suma el incremento del presupuesto estatal de becas, un 83 % más desde 2018, hasta los 2.559 millones de euros, y las bonificaciones al transporte para jóvenes. “El Gobierno central tiene claro que hay que garantizar la formación de los jóvenes. La lástima es que el PP no lo ve igual”.

“Hoy ponemos el foco en los estudiantes porque empieza el curso en la UJI, pero el problema es mucho más grave. Hay jóvenes que no pueden emanciparse y familias que tienen que dedicar una parte enorme de su sueldo simplemente a pagar un techo. Desde el PSPV defendemos más vivienda pública, alquileres asequibles y todas las medidas que sirvan para frenar la especulación y volver a poner la vivienda al servicio de la gente”, ha concluido.