El PSPV exige a Carrasco más rapidez ante las deficiencias de limpieza y mantenimiento en los barrios de Castelló

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de Castelló, José Luis López, ha denunciado este lunes que el gobierno de Begoña Carrasco está descuidando el mantenimiento cotidiano de la ciudad y ha reclamado una respuesta “mucho más rápida y eficaz” ante las numerosas deficiencias que siguen pendientes en distintos puntos del municipio.

Los socialistas han llevado a la Comisión de Urbanismo y Servicios Urbanos un amplio listado de incidencias trasladadas por vecinos y vecinas. Carriles bici deteriorados, zonas infantiles que necesitan actuaciones, solares con problemas de limpieza, caminos invadidos por la vegetación, vertederos incontrolados o espacios verdes que requieren mayor atención son algunos de los ejemplos puestos sobre la mesa.

“No hablamos de grandes obras ni de proyectos faraónicos. Hablamos de mantener Castelló limpia, cuidada y en condiciones. Y ahora mismo hay demasiados problemas que se van acumulando sin una respuesta clara por parte del gobierno municipal de la señora Carrasco”, ha señalado López.

Entre las cuestiones planteadas está el mal estado del carril bici de la avenida del Puerto, en el cruce con Camí Donació, donde los socialistas advierten del riesgo para ciclistas y usuarios de patinetes, así como las deficiencias del carril bici de Ferrandis Salvador. También han vuelto a reclamar actuaciones en la plaza Pintor Sorolla, donde continúan pendientes problemas que ya fueron denunciados hace meses, como una fuente que no funciona, elementos deteriorados de la zona infantil y árboles que todavía no han sido repuestos.

José Luis López, portavoz adjunto socialista. / CARLOS PASCUAL ALICART

Para López, “no es razonable que los vecinos tengan que denunciar varias veces el mismo problema para conseguir que el Ayuntamiento actúe”. En este sentido, ha reclamado al ejecutivo municipal que establezca una planificación clara y facilite información sobre las actuaciones realizadas y las que siguen pendientes.

El portavoz adjunto socialista también ha puesto el foco en los vertederos de Camí Cova Colom y el Ullal de la Comare, reclamando su retirada y medidas para evitar que vuelvan a aparecer. En el caso de Ullal de la Comare, ha planteado además estudiar la instalación de una cámara de control y ha solicitado el asfaltado y reparación del camino.

A ello se suman las peticiones de limpieza de solares, de las hierbas que invaden distintos caminos y vías de acceso, de la acequia del Camí la Ratlla y de un refuerzo de la limpieza y los riegos en el Parque Ribalta y su entorno. También se ha solicitado información sobre los árboles talados en la avenida Enrique Gimeno y su reposición.

“Castelló no necesita únicamente anuncios de grandes actuaciones; necesita que se cuide lo que ya tiene”, ha insistido López. “Una ciudad se demuestra también en cómo están sus calles, sus parques, sus caminos, sus zonas infantiles y sus barrios. Y en demasiados puntos los vecinos y vecinas están viendo que ese mantenimiento no está a la altura de una alcaldesa que vive de las fotos de postureo”.