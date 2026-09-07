El PSPV ratifica a Simó como único candidato del PSPV a la alcaldía de Castelló al no haber más aspirantes

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha sido ratificado este lunes por la dirección autonómica del partido como único alcaldable de este partido político en la capital de la Plana al ser el único candidato y después de haberse cerrado el plazo del proceso de primarias, a las 12.00 horas, a la presentación de más aspirantes.

Simó cuenta con el apoyo de Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE en la Comunitat Valenciana, y así lo han escenificado en el acto que ha tenido lugar en València y al que también han asistido los candidatos a las alcaldías de València y Alicante, junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Acto de este lunes en València. / Mediterráneo

Así, el socialista Rafa Simó tiene luz verde para concurrir a las próximas elecciones municipales y optar a la alcaldía de Castelló en un proceso que se prevé más tranquilo que en 2023, ya que el entonces secretario general de los socialistas en Castelló, Germán Renau, protagonizó un enfrentamiento con la que fuera candidata a la alcaldía ese año, Amparo Marco, al insistir en hacer una lista conjunta de la que formaran parte miembros de una y otra fracción del PSPV-PSOE.

"Un lugar mejor donde vivir"

Simó asume la responsabilidad con el objetivo de recuperar el Gobierno municipal para dejar a las nuevas generaciones “un lugar mejor donde vivir”. Con esta motivación, el dirigente socialista ha defendido un proyecto colectivo para Castelló: “Quiero a Castelló, pero no creo que sea suficiente decir que somos ‘la millor terreta del món’, tenemos que trabajar cada día para que lo sea de verdad y esto solo se consigue con un Ayuntamiento que ponga a las personas en el centro”.

Simó, Bernabé y Morant, este lunes. / Mediterráneo

Simó ha insistido en que su proyecto representa “la alternativa progresista fuerte y sólida que merece Castelló frente a las derechas que dejan nuestra ciudad en manos de la especulación y abandonan nuestros barrios y a nuestros vecinos a su suerte”. “Castelló merece más, merece un gobierno que se ocupe de los problemas reales de la gente”, señala el líder socialista, para quien la vivienda, los cuidados y la recuperación de los barrios son los tres pilares fundamentales de acción política.

En este sentido, Simó ha afeado al Gobierno de Carrasco que “el Ayuntamiento no puede ser una empresa de espectáculos y comunicación para la proyección personal de la alcaldesa, tiene que estar al servicio de la gente y responder a sus problemas”.