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Los Cavallers Templers conmemoran los 775 años de la fundación de Castelló

La alcaldesa Begoña Carrasco y los Cavallers Templers rinden homenaje a Jaume I con la lectura del Privilegio del Traslado

Así ha sido el acto de conmemoración del 775 anicersario de Castelló organizado por Cavallers Templers

Así ha sido el acto de conmemoración del 775 anicersario de Castelló organizado por Cavallers Templers

Kmy Ros

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Carla Collazos

Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha participado esta martes en el acto organizado por los Cavallers Templers junto al monumento al rey Jaume I, coincidiendo con una fecha especialmente significativa para la ciudad: se cumplen 775 años de la firma del Privilegio del Traslado, concedido en 1251 y que permitió a los habitantes del Castell Vell establecerse definitivamente en la Plana, marcando el origen del Castellón actual.

Durante el acto se ha dado lectura al Privilegio del Traslado y posteriormente la alcaldesa y el presidente y gran maestre de los Cavallers Templers, Sergio B. Sánchez Ruiz, han depositado una corona de laurel a los pies del monumento a Jaume I.

La alcaldesa y el presidente y gran maestre de los Cavallers Templers, Sergio B. Sánchez Ruiz en la ofrenda a la estatua de Jaume I.

La alcaldesa y el presidente y gran maestre de los Cavallers Templers, Sergio B. Sánchez Ruiz en la ofrenda a la estatua de Jaume I. / KMY ROS

Carrasco ha destacado que “han transcurrido 775 años desde entonces, pero aquella decisión sigue ocupando un lugar esencial en la identidad de nuestra ciudad”, y ha subrayado la importancia de aprovechar esta conmemoración para acercar a los castellonenses la historia, el patrimonio y las figuras que hicieron posible el nacimiento y desarrollo de Castellón.

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La alcaldesa también ha agradecido la implicación de los Templarios, una entidad vinculada desde hace más de veinte años a las Fiestas de la Magdalena, señalando que su presencia en este homenaje permite unir la figura de Jaume I, la historia de la ciudad y una de las tradiciones ya consolidadas de Castellón.

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