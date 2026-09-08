Compromís reivindica los 775 años de Castelló como una celebración de la historia, la identidad y la diversidad de la ciudad

Compromís per Castelló ha reivindicado la celebración del 775 aniversario de la ciudad como una oportunidad para conocer y poner en valor la historia, la identidad y la diversidad de Castelló. El portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha animado a los castellonenses y las castellonenses a participar en los actos conmemorativos y ha defendido que “cumplir 775 años no pasa todos los días y es un buen momento para mirar atrás, conocer y recordar cuál es nuestra historia y nuestra identidad, especialmente cuando algunos nos la quieren cambiar y reescribir”.

Garcia ha reivindicado que “Castelló es fruto de muchas identidades, muchos pueblos y muchas culturas” y ha recordado el sustrato íbero, romano y árabe de la ciudad. “Somos el resultado de siglos de convivencia y diversidad, y esa es una riqueza que debemos reivindicar frente a los intolerantes que ahora pretenden que todos seamos iguales, con una única manera de pensar, una única religión o una única lengua”, ha señalado.

El portavoz valencianista ha defendido que conmemorar el aniversario también implica “respetar nuestra historia y no reescribirla en función de los intereses políticos”. En este sentido, ha recordado la decisión de PP y Vox de modificar el topónimo oficial: “Han querido hacernos creer que nuestro nombre era otro, en contra de los criterios lingüísticos e históricos. Conocer nuestra historia es la mejor herramienta frente a quienes intentan manipularla”.

Compromís ha recordado que hace un año llevó al Pleno una iniciativa para que el 775 aniversario tuviera una conmemoración a la altura de la efeméride, que incluía la exhibición del privilegio de traslado, actividades divulgativas y una publicación elaborada con rigor académico que acercara la historia de Castelló al conjunto de la ciudadanía. Garcia ha valorado positivamente que el privilegio haya llegado a la ciudad y las charlas programadas, pero ha advertido que “todavía queda mucho por hacer para que este aniversario deje un legado que permita a los castellonenses y las castellonenses conocer de dónde venimos”.

Garcia también ha lamentado que “quienes continuamente dan lecciones de castellanismo después sean incapaces de recordar fechas fundamentales de nuestra historia”, y ha puesto como ejemplo el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, el pasado 27 de julio. “El gobierno de Carrasco lo dejó pasar sin dar a una figura imprescindible para entender nuestra historia el reconocimiento que merecía”, ha criticado.

“Celebrar Castelló es conocer Castelló: saber de dónde venimos, respetar nuestra lengua y nuestra historia y entender que esta ciudad ha crecido durante 775 años gracias a la suma y a la diversidad, no a la intolerancia”, ha concluido Garcia, quien ha invitado a toda la ciudadanía a participar en la conmemoración.