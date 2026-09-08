Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia

El Ayuntamiento de Castelló se encuentra ya inmerso en el cobro de la tasa de la basura que este año llega, para aquellos que hayan reciclado en los ecoparques de la ciudad, con descuentos del 50 y el 30% de la cantidad total que llega a superar los 200 euros en muchos casos. Además de este recibo, el segundo periodo de cobro de impuestos contempla el IAE, el impuesto de circulación y el cánon de aparcamientos subterráneos y el consistorio pasará por el banco el 2 de octubre a los vecinos que los tengan domiciliados.

Con respecto a la tasa de la basura, esta se cobra en dos fases. El primer prriodo del cobro es del 1 de septiembre al 30 de octubre, y los domiciliados, el 15 de septiembre, mientras que el segundo tramo será del 1 de noviembre al 31 de diciembre. El 25 de noviembre se cobrarán los recibos domiciliados.

En cuanto al IBI, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha explicado que desde el área económica "ya hemos empezado a trabajar en las ordenanzas fiscales de 2027 con el objetivo de que estén aprobadas y puedan entrar en vigor el 1 de enero". "Y lo hacemos cumpliendo con la palabra dada, seguir bajando impuestos a los castellonenses, ya que la propuesta para 2027 contempla una nueva reducción del 2% en el IBI y esta que será la cuarta bajada consecutiva desde que llegamos al gobierno municipal, frente a un IBI que ha permanecido congelado entre 2018 y 2023", ha dicho Redondo.

"En cuantro años habremos reducido el IBI un 10% acumulado, por lo que nuestro compromiso es claro y es gestionar mejor los recursos públicos para seguir reduciendo la presión fiscal sobre las familias y las empresas de Castellón", ha concluido Redondo en declaraciones al periódico Mediterráneo.