Las 12 líneas de trabajo del viaje institucional a la ciudad de Na Violant: desde ajedrez, a las fiestas de la Magdalena, intercambios y conferencias

La visita institucional en la que el pasado mes de agosto participó el noveno teniente de alcalde, Alberto Vidal, a Esztergom, ciudad húngara en la que nació Na Violant d'Hongria, figura muy vinculada a Castelló por ser la esposa del rey Jaume I El Conqueridor y representada cada año por una joven en el seno de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, se ha plasmado en 12 líneas de trabajo, según el balance elaborado por el propio Vidal.

Un momento de la visita del concejal a la ciudad de Esztergom. / Mediterráneo

El documento recoge los resultados que hacen referencia a la consolidación de un canal institucional directo entre los ayuntamientos de Castelló y Esztergom; el interés mutuo de avanzar en una relación estable con un posible hermanamiento futuro; la utilización de la figura de Na Violant como eje vetebrador de proyectos culturales, históricos y turísticos conjuntos; posible colaboración entre entidades artísticas e intercambios culturales; posible contacto entre asociaciones de ajedrez de ambas ciudades (lo practicaba Na Violant); posibles intercambios entre conservatorios, bandas de música y espacios culturales así como deportivos y especialmente el rugby y balonmano femenino; exploración de contactos económicos e industriales; colaboración entre Els Cavallers de la Conquesta y asociaciones culturales húngaras y/o de recreación histórica; posibilidad de participación de recreadores húngaros en las fiestas de la Magdalena y otros actos históricos de Castelló; disponibilidad de la doctora en Historia Katalin Jankovits para participar en futuras conferencias o actividades académicas en Castelló; interés del Castillo de Esztergom por desarrollar congresos o exposiciones vinculadas a la figura de Na Violant; y el interés de este ayuntamiento húngaro por visitar la Plana y seguir desarrollando la relación institucional y social entre ambas localidades.

Victoria Arcos, la joven castellonenses que representa a Na Violant d'Hongria en 2026 en el seno de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, junto al prohom, Héctor Prades. / Erik Pradas

Vidal ha valorado de forma positiva este viaje como primer paso para construir una relación estable entre las dos ciudades.