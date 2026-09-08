Pérez Llorca apuesta por el futuro de Castelló en el año de su 775 aniversario

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado el compromiso del Consell con el presente y el futuro de la ciudad con inversiones estratégicas para seguir desarrollando todo su potencial.

El jefe del Consell, acompañado por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recorrido “El privilegi d’existir. 1251-2026. El document que va canviar la història de Castelló”, una muestra que constituye el acto central del inicio de la programación del 775 aniversario de la fundación de la ciudad de Castelló.

El president de la Generalitat en la exposición. / KMY ROS

En la exposición se exhibe el manuscrito original del Privilegio del Traslado otorgado por Jaume I en 1251, pieza de gran valor patrimonial que autorizó el desplazamiento de la población desde el Castell Vell al emplazamiento actual de la ciudad y que se considera el origen fundacional de Castellón.

El president ha agradecido al Ayuntamiento la organización de una muestra que supone el inicio de las actividades conmemorativas del 775 aniversario de la capital y ha felicitado a todos los vecinos de Castelló por esta efeméride.

Pérez Llorca durante la visita a la exposición. / KMY ROS

Pérez Llorca ha señalado que recordar la historia de Castelló debe servir “para mirar hacia adelante y reconocer el esfuerzo de quienes contribuyeron a construir la ciudad actual desde un proyecto colectivo”.

Una apuesta estratégica por Castelló de La Plana

El jefe del Consell ha reafirmado la apuesta del Consell por “seguir transformando la ciudad y el futuro de las personas que viven en ella con inversiones en áreas como la vivienda, la conectividad y las infraestructuras para ofrecer un futuro de garantías, especialmente para los jóvenes”.

Pérez Llorca ha destacado la evolución experimentada por Castelló de la Plana y la diversidad de sectores que sustentan actualmente su economía, desde la industria y la agricultura hasta los servicios y el turismo.

Asimismo, ha puesto en valor el papel del aeropuerto de Castellón como infraestructura estratégica para la ciudad y la provincia, así como la apertura de la ciudad al Mediterráneo a través del Grau de Castelló.

Por último, el president ha remarcado la dimensión universitaria de Castelló como uno de los principales activos para afrontar el futuro y generar oportunidades para los jóvenes.