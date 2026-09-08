Así prepara Castellón sus colegios para el nuevo curso: podas, huertos y zonas verdes

El Ayuntamiento de Castellón ha reforzado durante estos días las labores de acondicionamiento y mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad con motivo del inicio del nuevo curso escolar. Las actuaciones se centran principalmente en el cuidado del arbolado y las zonas verdes, los espacios de sombra y los huertos escolares.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, y la concejala de Educación, María España, han visitado uno de los centros para comprobar de primera mano el desarrollo de estos trabajos, que se llevan a cabo de manera habitual durante todo el año y que se han intensificado desde el pasado 1 de septiembre coincidiendo con la vuelta a las aulas.

Entre las tareas que se están realizando se encuentran la poda de setos y árboles, la retirada de ramas bajas, el mantenimiento de plantas trepadoras, el desbroce de malas hierbas y la siega de las zonas de pradera. También se está revisando el estado de las redes de riego para garantizar su correcto funcionamiento.

Los trabajos incluyen además la puesta a punto de los huertos escolares, donde se están llevando a cabo labores de limpieza y desbroce, revisión de los sistemas de riego y preparación de los terrenos de cara a las próximas plantaciones.

Romero ha señalado que “esta puesta a punto coincide con el inicio del curso escolar, pero forma parte del control y mantenimiento que realizamos durante todo el año en los colegios públicos. En estas fechas reforzamos los trabajos para que, con la vuelta a las aulas, los centros estén en las mejores condiciones”.

El concejal de Medio Ambiente ha insistido en que “para este equipo de gobierno es fundamental que nuestros colegios cuenten con instalaciones cuidadas y adecuadas, porque también contribuyen al bienestar del alumnado y del profesorado y al buen desarrollo del curso escolar”.

Actuaciones en los colegios públicos

Las labores de acondicionamiento se están desarrollando a través del contrato municipal de mantenimiento de jardinería, por lo que no existe una inversión específica asociada únicamente a esta campaña. Los trabajos se prolongarán hasta el próximo 17 de septiembre, aunque el mantenimiento continuará desarrollándose durante el resto del año.

Hasta el momento ya se ha actuado en centros como Bernat Artola, Carles Salvador, Censal, Enric Soler i Godes, El Pinar, Estepar, Gregal, Illes Columbretes, La Marina, L’Illa, Maestro Canós, Pintor Castell, San Agustín, Sanchis Yago, Sebastián Elcano, Vicent Marçà, Mar de Somnis y Castell Vell.

También se han realizado ya trabajos de preparación de huertos escolares en centros como Vicent Marçà, Manuel García Grau, Benadresa, Sanchis Yago, Isabel Ferrer, Enric Soler i Godes, El Pinar, L’Illa, Illes Columbretes y Castell Vell, mientras que las actuaciones continuarán durante los próximos días en el resto de colegios incluidos en la planificación municipal.

Mejoras continuas en los centros educativos

Estas labores de mantenimiento se suman a otras actuaciones de mejora que el Ayuntamiento viene desarrollando en los colegios públicos de Castellón. La pasada semana se recepcionaron las obras ejecutadas en los CEIP Carles Salvador, Sanchis Yago y Enriqueta Agut, donde se han invertido 501.841 euros en la renovación de la carpintería exterior para mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética de los centros.

Las actuaciones dieron respuesta además a una reivindicación histórica de hace más de siete años de las comunidades educativas de estos tres colegios y forman parte de la programación municipal destinada a mejorar de manera progresiva las instalaciones educativas de la ciudad.