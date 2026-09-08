Raquel Guillén ya es oficialmente Na Violant d’Hongria 2027

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha acompañado este martes a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en el acto de presentación oficial de Na Violant 2027, Raquel Guillén. Junto a la alcaldesa han acudido la concejala de Fiestas, Noelia Selma, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles así como la Reina de la Fiestas de Castelló 2026, Clara Sanz, el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos además de otras autoridades e invitados del entidades y asociaciones del 'món de la festa'.

La primera edila ha recordado en su intervención que "hoy, 8 de septiembre de 2026 es un día grande, histórico para la ciudad de Castelló. Una jornada en la que se cumplen 775 de la firma por parte del Rei Jaume I del Privilegi de Trasllat. Un documento manuscrito original que podemos ver desde hoy con nuestros propios ojos y durante las próximas semanas en el edificio Menador. Una parte importantísima de la historia de Castelló, que nos habla, nada más y nada menos, que de la mismísima fundación de nuestra ciudad".

En este sentido, Carrasco ha hecho hincapié en el hecho de que "nuestras fiestas más importantes, las Fiestas de la Magdalena, sean precisamente fundacionales, que hablen del nacimiento de nuestra ciudad, hace que nos interpelen de manera especial. Porque la historia, el tiempo, es algo que no se detiene. Que siempre es cambiante. Pero siempre nos devuelve, de alguna forma, el reflejo del pasado. En este caso, llega del puño y letra del mismísimo rey Jaume I, quien firmando este Privilegi de Trasllat puso en marcha el transcurrir del tiempo, alumbró el nacimiento de una nueva ciudad: Castelló. Castellón".

Carrasco ha referido que "la reina Na Violant d'Hongria junto a sus Dones de Companya, son mucho más que nombres históricos. Son referentes, figuras imprescindibles que hablan del pasado de esta ciudad, pero que tienen para los castellonenses una vigencia e importancia indiscutibles en pleno siglo XXI, capaces de traspasar el tiempo y despertar la curiosidad, la admiración, el cariño de una ciudad entera que se sabe representada, de la manera más fidedigna y respetuosa posible, a través de entidades cívicas como la Germandat dels Cavallers de la Conquesta".

Así, la alcaldesa de Castellón se ha dirigido a Raquel Guillén, Na Violant d’Hongria 2027, con las Dones de Companya Adriana Lapusa, Na Rama; Andrea Pérez Alonso, N’Ermengarda; Isabel Busto, Na Pronvençala; Luna Carrasco, Na Eva; Marta Ferrer, Na Dolça y Mireia Cueves, Na Margarida.

"Representáis el relevo, un nuevo episodio en nuestra historia, que cuenta con 775 años. El presente de Castelló y lo que queda por vivir. Y este año, hoy exactamente, el calendario enmarca un aniversario de los que quedan para la historia, con el 775 Aniversario de la Fundación de la Ciudad", ha insistido.

La primera edila ha recordado a las jóvenes que "vuestro viaje no ha hecho más que empezar. Un viaje lleno de aprendizajes y también de responsabilidad. Porque lleváis encima la solemnidad de una historia de siglos y de unos cargos que están dentro del tesoro más valioso de Castelló. Pero también será un recorrido con multitud de momentos de alegría, momentos inolvidables, junto al resto de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, vuestras familias y los vecinos y vecinas de Castelló, que os apoyarán en cada acto, y que verán reconocida a toda una ciudad en vuestras figuras".

Begoña Carrasco también ha recordado que "este aniversario se celebra de una manera especial en la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. que festeja también un aniversario muy significado como son los 75 años de trayectoria como entidad señera para las fiestas, la cultura y la sociedad de nuestro querido Castelló, además del 750 aniversario de la muerte de nuestro rey Jaume I".

Finalmente, Begoña Carrasco ha tenido también palabras de agradecimiento en nombre de toda la ciudad, la dedicación de Na Violant 2026, Victoria Arcos, y sus Dones de Companya. "Vosotras también tenéis ya reservado un capítulo destacado dentro de la historia de la Germandat y de las Fiestas de Castellón. Y vuestro legado, a buen seguro, servirá de inspiración a quien desde hoy toma el relevo festivo".