27.600 alumnos de Castelló empiezan un nuevo curso con promesas y nuevas actuaciones por parte del Ayuntamiento

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado el CEIP Sanchis Yago en el primer día del nuevo curso 2026 / 2027. La alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Educación, María España.

27.600 alumnos y alumnas vuelven estos días a las aulas de Castelló con el inicio del nuevo curso escolar. La ciudad recupera así su ritmo habitual mientras los colegios públicos afrontan el curso con más de 400 actuaciones de mantenimiento, nuevas inversiones y varios proyectos educativos en marcha.

Entre ellos, el Ayuntamiento ya trabaja con la Conselleria de Educación para solicitar la delegación de competencias que permita impulsar la nueva construcción del IES Bisbe Climent y la rehabilitación del IES Cervantes.

Además, el gobierno municipal continúa trabajando para hacer realidad el nuevo IES Cremor, otro de los proyectos educativos previstos para la ciudad. Así, Carrasco ha asegurado que "todos los terrenos disponibles desde finales de julio a disposición de la conselleria para seguir avanzando en este proyecto. Estamos esperando la aceptación por parte de la conselleria de esas parcelas que hemos reagrupado, en paralelo a la licitación del proyecto, para que el IES Crémor pueda ser una realidad cuanto antes, al igual que el Conservatorio, que es lo que necesita la ciudad de Castelló".

"Hemos hablado con las direcciones de los centros también y esperamos que pronto la comunidad educativa tenga a su disposición dos nuevos centros para los que el Ayuntamiento va a solicitar la delegación de competencias", ha señalado la alcaldesa.

Carrasco ha recordado que "durante esta legislatura, gracias a esta delegación de competencias, que solicitó el Gobierno anterior, hemos llevado a cabo las obras integrales de dos centros educativos como son el CEIP Mestre Canós y CEIP Juan Sebastián Elcano en el Grau. Y ahora queremos continuar en la legislatura que viene con esos dos proyectos, una rehabilitación y una construcción integral, puesto que las necesidades educativas cambian".

Inversión de más de 500.000 euros

El inicio de curso llega además con importantes actuaciones ya ejecutadas. Una de las más destacadas se ha realizado en el CEIP Sanchis Yago, el CEIP Carles Salvador y el CEIP Enriqueta Agut, y ha consistido en la renovación de la carpintería exterior de los 3 centros, con un mayor aislamiento térmico. La inversión total es de 501.841 euros, atendiendo a una reivindicación histórica de los centro.

La concejala de Educación, María España, ha hecho hincapié en las acciones llevadas a cabo en el CEIP Sanchis Yago "hemos cambiado todas las ventanas del centro, lo que ahora permite un mayor confort térmico, también que mejore las condiciones en las aulas y en el edificio en general, y la eficiencia energética que también es muy importante. Además de la entrada que ahora tiene muchísima más luz, da un mejor acceso al centro. Son reivindicaciones que la dirección del centro venía haciendo desde hace más de 7 años".

Además, España ha señalado que durante este verano se han realizado más de 400 actuaciones a través de los celadores y del contrato municipal de mantenimiento. Los trabajos han incluido reparaciones de fontanería y carpintería, solución de goteras, calefacción, mejoras de cornisas y actuaciones preventivas ante posibles lluvias.

La responsable del área de Educación ha insistido en "la apuesta firme por el mantenimiento y por la mejora de los centros educativos. De hecho, estamos haciendo una planificación para invertir cerca de 150.000 euros más extra hasta final de año. Porque lo que queremos es que los alumnos estén lo más seguros posible dentro de los centros y que estén lo mejor posible, tanto docentes como el alumnado".

Dos millones para combatir el calor en 18 colegios.

Otro de los grandes proyectos del nuevo curso, tal y como ha anunciado Carrasco, será la creación de oasis climáticos en 18 colegios públicos de Castelló para hacer frente a las altas temperaturas y mejorar el confort de los escolares. La actuación contará con alrededor de dos millones de euros procedentes de fondos europeos, obtenidos a través del proyecto "Castellón Naturaleza en Red".

La primera edila ha subrayado que "en estos momentos el equipo redactor, compuesto por profesionales de la arquitectura, el paisajismo y la conservación del patrimonio, está ya trabajando en la redacción de cada uno de estos proyectos de manera individualizada y personalizada, tras haber visitado todos los centros y hablar con las comunidades educativas".

A estas mejoras se suman otras actuaciones realizadas durante los últimos meses, como la renovación del pavimento de caucho en la zona infantil del CEIP El Pinar del Grau así como la creación de un camino escolar para mejorar la seguridad de los desplazamientos de los alumnos.

Ampliación del patio CEIP Jaume I

La alcaldesa también se ha referido a otra importante actuación como es la que afecta al entorno del CEIP Jaume I "ya se han iniciado, por parte de Facsa, los trabajos de la nueva reelevadora para eliminar la que está junto al CEIP Jaume I y así ampliar el patio. Esta ampliación forma parte de la actuación urbanística de mejora del entorno de la estación, que vamos a acometer de la mano de la Diputación (3ª fase del gran aparcamiento disuasorio junto ADIF). Por tanto, vamos a atender la reivindicación del colegio, como prometimos a la comunidad educativa del Jaume I y a los vecinos de la zona".

En cuanto al alumnado, los 27.600 estudiantes se distribuyen entre las distintas etapas educativas: unos 4.500 en Infantil, 11.600 en Primaria, 8.800 en ESO y 2.700 en Bachillerato. A estas cifras se suman alrededor de 5.000 alumnos de Formación Profesional, 11.600 estudiantes de grado y 1.080 de enseñanzas artísticas especializadas.