Big Twin arranca este jueves en el Pinar del Grao con cuatro días de motos y conciertos gratuitos

El rugido de las motos vuelve al Grao de Castellón. Big Twin Spain arranca este jueves, 10 de septiembre, en el Pinar del Grao, donde durante cuatro días reunirá cultura biker, música en directo, gastronomía y actividades para todas las edades en la 41.ª edición de una de las concentraciones moteras con mayor trayectoria del territorio.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha destacado que “Big Twin y el Grao mantienen una relación que supera ya los 40 años y que forma parte de la historia reciente de nuestro distrito marítimo. Cada edición convierte el Pinar y el Grao en punto de encuentro para miles de aficionados, vecinos y visitantes y nos permite seguir llenando de actividad nuestras calles y nuestros espacios durante todo el año”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arancha Miralles, ha señalado que “Big Twin es también un magnífico escaparate para mostrar todo lo que ofrece Castellón y especialmente el Grao. Venimos de un verano con una intensa programación turística y queremos seguir generando motivos para visitarnos también en septiembre, combinando grandes eventos, nuestras playas, gastronomía y ocio para todos los públicos”.

Tras meses de preparación, Big Twin llega con una edición renovada bajo el lema “El rugido se vive en familia”, manteniendo la moto como corazón del encuentro pero ampliando la experiencia para convertir el Pinar en un gran espacio de ocio abierto también a familias, vecinos y visitantes.

Una de las grandes novedades de 2026 será precisamente su apertura al público: el acceso a pie al recinto será gratuito durante todo el evento, al igual que los conciertos. También se podrá acceder libremente al Market, la zona gastronómica con más de diez food trucks, los talleres y la Zona Kids. El parking para motocicletas y las diferentes modalidades de acampada son servicios independientes y requieren reserva.

Cuatro días de programación en el Pinar

Big Twin comenzará este jueves 10 de septiembre con la apertura de los servicios de acampada y estacionamiento y, a partir de las 17:00 horas, del Market. La primera jornada culminará con la Fiesta Biker Big Twin en La Pacheca a las 19:30 horas.

El viernes 11 llegará una de las jornadas fuertes de la programación. El Market abrirá desde las 10:00 horas y el día incluirá Vermut Motero, gastronomía, actividades infantiles y la tradicional quema de rueda en la calle Triana. A partir de las 19:00 horas comenzará la música con Love Factory, seguida de Five, The Dirties, con su tributo a Mötley Crüe, y Obús, que cerrará la noche desde la 1:00 horas.

El sábado 12 el protagonismo se repartirá entre motos, música y actividades para toda la familia. A las 10:00 horas comenzará la exposición de motos del Bike Show Internacional Big Twin y, a las 11:30 horas, partirá desde el Pinar la ruta biker por la costa con destino a Belumar, en Benicàssim. Durante la jornada actuarán Mind Game, Back to Hills, Resilientes y Dünedain, además de celebrarse el Bike Show entre las 18:00 y las 20:00 horas en el anfiteatro del Pinar. La jornada terminará con una sesión de DJ.

El domingo 13, Big Twin despedirá su 41.ª edición con una nueva ruta biker, esta vez desde el Pinar hasta el Desierto de las Palmas, además de Market, Zona Kids y los conciertos de Simago Lemons y Dusting. El cierre oficial está previsto a las 22:00 horas.

Big Twin también se vive en familia

La edición de este año refuerza especialmente la programación destinada a quienes se acerquen al Pinar más allá del público motero tradicional.

La Zona Kids ofrecerá actividades que acercarán el universo de la moto a los más pequeños desde el juego, la creatividad y la tecnología, con propuestas como robótica aplicada a la moto e impresión 3D para crear su propia chapa motera. La programación se completa con talleres abiertos a otros públicos, entre ellos demostraciones de mecánica y propuestas vinculadas al trabajo artesanal del cuero.

La gastronomía tendrá también un peso destacado con más de diez food trucks, mientras que el Market reunirá a decenas de expositores con accesorios, equipamiento, moda, artesanía y productos relacionados con la cultura biker.

El Bike Show completará esta vertiente más puramente motera reuniendo algunas de las preparaciones y motocicletas personalizadas más destacadas de la edición, convirtiéndose de nuevo en uno de los grandes puntos de encuentro para aficionados y profesionales del mundo custom.

Servicios específicos para los motoristas

Big Twin mantiene al mismo tiempo los servicios destinados a quienes quieran vivir la concentración desde dentro. El evento dispone de parking para motocicletas dentro del Pinar, acampada libre y diferentes modalidades de glamping, con acceso a baños y duchas y parking incluido en las opciones de acampada. Estos servicios requieren reserva independiente y no forman parte del acceso gratuito al recinto.

Además, las Harley-Davidson e Indian anteriores a 1984 cuentan este año con condiciones especiales: parking gratuito y posibilidad de acampar con tienda propia sin coste durante los cuatro días, mediante una fianza recuperable de 20 euros y previa acreditación del año del vehículo mediante la ficha técnica.

Con esta nueva edición, Big Twin busca reunir en un mismo espacio a quienes llevan décadas formando parte de su comunidad y a quienes se acercan por primera vez. Motos, rock, gastronomía, actividades y ocio familiar compartirán el Pinar del Grao del 10 al 13 de septiembre, en una edición que mantiene la cultura biker como esencia y abre la experiencia a toda la ciudad.