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Castelló da la bienvenida al ciclo festero 2027 en un emotivo acto con los máximos representantes

Las reinas de las fiestas, María Collados y Nayra Luque, han presidido el evento que se ha celebrado en la Diputación Provincial

Castelló da la bienvenida al ciclo festero 2027 en un emotivo acto con los máximos representantes

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló ha iniciado este miércoles oficialmente un nuevo ciclo festero con la mirada puesta en la Magdalena 2027 en el transcurso de un emotivo acto que ha tenido lugar en la Diputación Provincial y que, presidido por las reinas de las fiestas, María Collados y Nayra Luque, ha contado con la participación de los máximos representantes festivos como también son las damas de la Ciudad; Na Violant d'Hongria, Raquel Guillén; y las madrinas y presidentes de las 19 gaiatas. También han asistido miembros del Consell Rector del Patronat Municipal de Festes así como representantes políticos tanto provinciales como municipales.

Durante el evento, que ha sido organizado por la Gestora de Gaiatas y presentado por la reina de las fiestas 2025, Paula Torres, la concejala de Fiestas, la edila Noelia Selma ha incidido en que este inicio de ciclo festivo coincide con la celebración del 775 aniversario de la fundación de la ciudad y ha tenido palabras de agradecimiento para Clara Sanz y Ana Colón, reinas de las fiestas de 2026, y para sus cortes de honor. Selma se ha dirigido especialmente a los representantes de 2027 para recordarles la responsabilidad y, al mismo tiempo, la oportunidad que supone representar las fiestas de Castellón durante los próximos meses. En el transcurso de la bienvenida se ha trasladado también a la Diputación de Castellón el deseo de mantener la presencia de una gaiata en el Palacio Provincial, dando continuidad a una iniciativa que contribuye a acercar y proyectar uno de los símbolos más singulares de las fiestas fundacionales de Castellón.

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Por su aprte, la vicepresidenta de la institución provincial María Ángeles Pallarés ha agradecido a los ente festeros implicado en las fiestas de la Magdalena su "dedicación, trabajo constante y por haber sabido preservar una tradición que no mira únicamente hacia el pasado y también es capaz de proyectarse hacia el futuro".

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