Compromís denuncia que el albergue de Castelló alcanza los 40 grados por una avería eléctrica sin resolver

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado la situación que sufren las personas usuarias del albergue municipal de transeúntes desde el 1 de septiembre, cuando una avería en el cuadro eléctrico limitó la potencia disponible en las instalaciones. El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha alertado de que la incidencia impide utilizar con normalidad servicios básicos y que, más de una semana después, continúa sin estar resuelta.

“Mientras Carrasco está de fiestas y celebraciones, las personas más vulnerables de la ciudad, aquellas que tienen que utilizar el albergue municipal, están en unas condiciones inaceptables”, ha denunciado Sancho. Según la información trasladada a Compromís por trabajadoras del centro, la falta de potencia impide poner en funcionamiento los aparatos de aire acondicionado e incluso los ventiladores, lo que ha provocado que “en algunas estancias se alcancen temperaturas próximas a los 40 grados”.

La incidencia eléctrica afecta también a otros servicios esenciales. Sancho ha explicado que las personas usuarias “no pueden utilizar con normalidad el servicio para lavar la ropa, pese a que hablamos de personas que en muchos casos viven en la calle”. Además, la limitación de potencia impide utilizar el horno y obliga a calentar las cenas con solo dos microondas para dar servicio al conjunto de personas que acuden al recurso municipal.

Pau Sancho, portavoz adjunto de Compromís. / Mediterráneo

Compromís considera especialmente grave la falta de respuesta del gobierno municipal. La coalición preguntó por la situación el pasado lunes y, según el portavoz adjunto, “seis días después de producirse la avería, la respuesta del equipo de gobierno demostraba que no tenían conocimiento del problema”. “No estamos hablando de una instalación cualquiera, sino de un servicio destinado precisamente a atender a las personas que más necesitan el apoyo del Ayuntamiento”, ha remarcado.

“Begoña Carrasco tiene que priorizar a las personas de nuestra ciudad por delante de las fiestas y preocuparse especialmente por quienes más la necesitan”, ha reclamado Sancho. Por ello, Compromís exige al gobierno municipal que resuelva de manera inmediata la avería, garantice unas condiciones dignas a las personas usuarias y aclare por qué una incidencia de esta gravedad ha podido prolongarse durante más de una semana sin una solución.