El material escolar condiciona la vuelta al cole en Castelló

El inicio del curso escolar ya ha comenzado en Castelló y, con él, las compras del material escolar y los preparativos de última hora. Libretas, libros, estuches y mochilas son algunos de los productos habituales que forman parte de las compras de las últimas semanas.

El desembolso no es el mismo para todas las familias y depende, entre otros factores, del número de hijos, la etapa educativa y la posibilidad de reutilizar materiales de cursos anteriores con alternativas como el banco de libros. El gasto medio de cada hogar es de 150 euros por hijo, según Juan Haro, dueño de la papelería La Tauleta de Castelló. “Suelen comprar sobre todo lo fundible, bolis, libretas, rotuladores” .

Neus Gil, vecina de la capital de la Plana, tiene tres hijos, cada uno en una etapa académica diferente. “La mayor está en la universidad, acabando el último curso; la mediana, en tercero de la ESO; y el pequeño, en cuarto de primaria”, explica. Neus calcula que el desembolso este año rondará entre los 50 euros por cabeza en material escolar, sumando a eso el gasto a pagar de la matrícula de la universidad. Sin embargo, no descarta gastarse un poco más en los últimos preparativos, ya que explica que “aún no he comprado un workbook”, por ello el presupuesto para sus hijos menores cree que ascenderá a los 80-90 euros, puesto que señala que obtiene un “gran ahorro” gracias al banco de libros.

Por otra parte, familias como la de Anabel Martínez y su hija de ocho años han tenido que afrontar un mayor desembolso este curso, de entre 200 y 300 euros en material escolar. “Me sorprendo cada año. Digo, jolín, qué montón de pasta. Pero ya nos hemos hecho un poco la idea”, reconoce. Una situación similar relata Lisa Córdoba, cuyo hijo también cursa tercero de Primaria, ya que asegura que “hemos notado mucho el cambio de segundo a tercero”, después de que hasta ahora el centro facilitara buena parte del material.

Vuelta a las aulas en Castelló. / Mireia Valls

Una de las fórmulas que permite a las familias aliviar parte de este desembolso es el cheque libro, una ayuda que permite reducir el coste de los libros de texto. Es el caso de Juan Carrasco, que calcula que la vuelta al cole de su hijo supone entre 200 y 250 euros, aunque la ayuda rebaja finalmente la factura. También Miguel Ángel González cuenta con este recurso y, pese a haber destinado unos 180 euros al material escolar de su hija, asegura que los libros quedan cubiertos por el cheque libro.

Mientras tanto, otras familias han tenido que afrontar un desembolso superior a los 350 euros, según la lista de materiales. Es el caso de Paula Mateu, que este año ha gastado mucho más que en cursos anteriores, ya que sus hijos, uno en sexto de Primaria y otro en Secundaria, han tenido que adquirir material tecnológico, como un ordenador, para poder realizar las tareas online. A este gasto se suma el encarecimiento de productos básicos, como las libretas: “Cuatro libretas, 16 euros, las normalitas, no las buenas”, señala.