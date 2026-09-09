La Policía Local de Castelló intensifica los controles de alcohol y drogas al volante tras el verano

La Policía Local de Castelló ha puesto en marcha una campaña especial de prevención, control y concienciación frente al consumo de alcohol y drogas al volante, coincidiendo con el regreso progresivo de los castellonenses a la ciudad tras el periodo vacacional y con el objetivo de reforzar la seguridad vial durante las próximas semanas.

La campaña contempla el desarrollo de controles específicos de alcohol y drogas, especialmente durante los fines de semana y en aquellos horarios y puntos en los que se concentra una mayor actividad relacionada con el ocio nocturno. El objetivo es prevenir conductas de riesgo antes de que puedan derivar en accidentes y concienciar a los conductores sobre las consecuencias de ponerse al volante después de haber consumido alcohol o drogas.

Campaña de gran impacto en redes sociales

De forma paralela, la Policía Local ha diseñado una campaña específica de gran impacto en redes sociales bajo el lema “No vuelven”, dirigida especialmente a concienciar a la población joven sobre los riesgos de conducir después de consumir alcohol o drogas.

La campaña contará con una cartelería específica que pondrá el foco en las víctimas que cada año se producen en España como consecuencia de los siniestros relacionados con el consumo de alcohol al volante. Las diferentes piezas se publicarán de forma progresiva a través de las redes sociales oficiales de la Policía Local con un mensaje claro: “0% de alcohol, 0 consecuencias”, porque la única tasa de alcohol compatible con una conducción segura es la ausencia total de alcohol.

La campaña se completará con tres vídeos protagonizados por profesionales de emergencias, en los que enfermeros, policías y bomberos trasladarán, desde su propia experiencia profesional, el impacto que tienen los accidentes de tráfico provocados por el consumo de alcohol y drogas, especialmente cuando afectan a personas jóvenes.

A través de estos testimonios, la Policía Local pretende acercar a los jóvenes una realidad que muchas veces queda lejos de la percepción que tienen cuando deciden coger el coche después de haber bebido: las consecuencias de una decisión aparentemente puntual pueden ser irreversibles y afectar no solo al propio conductor, sino también a sus acompañantes, a otros usuarios de la vía y a sus familias.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “con esta campaña queremos reforzar una idea muy sencilla: cuando se conduce, alcohol y drogas son incompatibles. Nuestro objetivo no es únicamente sancionar, sino, sobre todo, prevenir y evitar que una mala decisión termine convirtiéndose en una tragedia”.

Ortolá ha destacado que “la Policía Local va a estar especialmente vigilante durante los fines de semana y en las zonas y horarios vinculados al ocio nocturno, pero esta campaña va mucho más allá de los controles. Queremos trabajar también desde la concienciación, implicando a los locales de ocio y utilizando las redes sociales para trasladar un mensaje directamente a los jóvenes”.

“Detrás de cada accidente hay personas, familias y vidas que pueden cambiar para siempre. Por eso hemos querido poner en marcha la campaña ‘No vuelven’ y dar voz a policías, bomberos y sanitarios que han vivido estas situaciones de primera mano. Queremos que ese mensaje llegue antes de que sea demasiado tarde, porque ninguna noche de fiesta merece poner en riesgo una vida”, ha concluido el concejal.