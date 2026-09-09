Ayuntamiento
El PSPV de Castelló reclama a Carrasco respuestas sobre el vertedero de la carretera de l’Alcora
El grupo socialista pone el foco en un expediente que generó una importante oposición vecinal y que, meses después, continúa sin aclarar su situación administrativa
El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a exigir al gobierno de Begoña Carrasco que aclare en qué situación se encuentra el expediente para la instalación de un vertedero y una planta de residuos de la construcción en la carretera de l’Alcora. El portavoz adjunto del PSPV, José Luis López, ha denunciado que el ejecutivo municipal sigue sin responder a dos cuestiones que los socialistas vienen planteando reiteradamente: cuántas alegaciones se presentaron contra el proyecto y cuándo está previsto que sean contestadas.
Las dos preguntas volvieron a plantearse este lunes en la Comisión Municipal de Urbanismo, después de que el PSPV ya reclamara en anteriores ocasiones una respuesta concreta sobre la tramitación de este expediente. “No puede ser que hayan pasado los meses y que sigamos sin conocer qué está haciendo el gobierno municipal con un expediente que generó una importante contestación vecinal y social”.
El portavoz socialista ha recordado que, a finales de mayo, la alcaldesa tuvo que recular y manifestar públicamente su rechazo al proyecto después de la movilización de vecinos y colectivos de la zona, además de las denuncias del PSPV. Sin embargo, López considera que esta declaración política “no es suficiente” para cerrar definitivamente un expediente administrativo.
El grupo socialista, por tal motivo, vuelve a reclamar al gobierno de Carrasco que conteste de manera individualizada y con argumentos técnicos y jurídicos a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública.
“Estamos hablando de un proyecto que contemplaba una capacidad de tratamiento de hasta 850 toneladas diarias de residuos de la construcción y demolición, en un entorno próximo a los grupos Reyes, San José Obrero, Cuadra Natora y Venta Nova, además de varios centros educativos. Por eso no entendemos que, después de todo lo ocurrido, el ayuntamiento siga sin aclarar, con documentos en la mano algo tan básico como cuántas alegaciones se han presentado, cuándo se van a contestar y en qué situación ha quedado el proyecto”.
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