El largo viaje del manuscrito de Jaume I hasta llegar a Castelló ocho siglos después

El manuscrito original del Privilegio del Traslado de Jaume I, fechado en 1251, guarda detrás una historia de conservación que se prolonga durante siglos.

Antes de llegar a Castelló este martes, el manuscrito pasó por diferentes emplazamientos. Uno de los más destacados fue el monasterio de Poblet, donde los monjes lo custodiaron durante siglos, protegiéndolo hasta la desamortización del siglo XIX. Tras este proceso, el documento pasó a manos del erario público y posteriormente quedó bajo la custodia del Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Desde Castelló se empezó a trabajar hace meses para conseguir que el documento pudiera formar parte de la exposición "El Privilegi de Existir 1251 - 2026. El document que va canviar la història de Castelló". La predisposición del Archivo Histórico Nacional fue, según ha explicado el comisario de la exposición Carles Senso a Mediterraneo, inmediata, aunque traer una pieza con casi ocho siglos de historia no es una tarea sencilla.

Para garantizar su conservación, desde el primer momento se establecieron una serie de condiciones y exigencias específicas tanto para el traslado como para su estancia en Castelló. El viaje desde Madrid se ha realizado a través de una empresa especializada en el transporte de obras de arte, que se ha encargado de aplicar todas las medidas necesarias para proteger el manuscrito.

Así, una pieza que durante siglos estuvo protegida entre los muros de Poblet y que después pasó a formar parte del patrimonio documental público se encuentra ahora en Castelló. Casi ocho siglos después de que Jaume I firmara el documento que autorizó el traslado de la población desde el Castell Vell hasta el actual emplazamiento de la ciudad, el manuscrito vuelve a estar cerca del lugar cuya historia ayudó a marcar.