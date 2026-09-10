Castelló completa el arreglo de todos los viales del cementerio de San José y activa más medidas para obtener viviendas sociales

Castelló completará, antes del 1 de noviembre, la reparación de los viales del Cuadro de San Vicente en su fase dos del cementerio de San José después de que la junta de gobierno local haya adjudicado este jueves los trabajos a Becsa. De esta forma, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, con esta obra, que comenzarán la segunda quincena de septiembre "se termina con la reparación de viales de todos los cuadros del antiguo cementerio gracias a la labor de la Empresa Mixta Nuevo Cementerio".

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno municipal de Castelló. / Mediterráneo

Además, el edil ha destacado los dos nuevos acuerdos en materia de vivienda. Por un lado, se ha aprobado el convenio con la Generalitat que permitirá al Ayuntamiento ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas de protección pública ubicadas en Castellón y es esta medida abre una nueva vía para que el consistorio pueda incorporar viviendas protegidas al parque público municipal y dar una respuesta más cercana y directa a las necesidades habitacionales de los castellonenses. Y en segundo lugar, el equipo municipal ha dado luz verde a la aprobación del convenio con la Universitat Jaume I para dar continuidad al programa Pisos Solidaris durante 2025, 2026 y 2027, con una aportación municipal de 38.720 euros. El proyecto dispone de 8 viviendas sociales de la plaza URBAN, en el grupo San Lorenzo, a las que podrán acceder hasta 12 estudiantes de la UJI, que a cambio participarán en actividades comunitarias, sociales y educativas en la zona, combinando así vivienda, convivencia e intervención social en los barrios.

Otro de los acuerdos es la adjudicación de la explotación del bar del centro cívico San Lorenzo que abrirá sus puertas y comenzará a prestar servicio en unos días para todos los vecinos de la zona y la junta de gobierno también ha informado de la autorización para la instalación de la feria de Tots Sants que estará en la ciudad del 18 de octubre al 29 de noviembre.

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Finalmente, el Ayuntamiento de Castelló ha informado favorablemente de las subvenciones de 30.000 euros para Psicólogos Sin Fronteras para prestar servicio a los afectados por los terremotos de Venezuela y de 20.744 euros para el programa de emergencia para el almacenamiento y potabilización de agua en refugios de Caracas a América, España, Solidaridad y Cooperación Aesco.