Castelló recibe en la Plaza Mayor a los participantes de la 41.ª edición de Big Twin

La Plaza Mayor de Castelló ha sido este jueves el punto de encuentro para dar la bienvenida a los participantes de la 41.ª edición de Big Twin España. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha recibido a los aficionados que participan en una de las concentraciones moteras con mayor trayectoria de España y que, hasta el próximo domingo, tiene como epicentro el Pinar del Grao.

Durante la recepción, la alcaldesa ha departido con los diferentes participantes y ha conocido de primera mano algunas de sus experiencias vinculadas al mundo de la moto. Entre ellos se encontraba Didier Casado, alcalde de Cascastell, en la zona de Narbona, Francia, con quien Begoña Carrasco ha comentado la afición por el mundo de las dos ruedas y la celebración también en su localidad de una concentración motera.

Durante la recepción, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que “es una satisfacción recibir hoy en la Plaza Mayor a los participantes de Big Twin y darles la bienvenida en nombre de toda la ciudad. Esta recepción es también una forma de reconocer una cita que cuenta con una larga trayectoria y que ha sabido mantenerse y evolucionar a lo largo de los años gracias al trabajo y al compromiso de sus organizadores”.

Carrasco ha añadido que “detrás de un evento de estas características hay muchas horas de trabajo y coordinación, y quiero agradecer especialmente el esfuerzo de la organización y de todas las personas que hacen posible una nueva edición de Big Twin. Desde el equipo de gobierno seguiremos respaldando iniciativas que enriquecen la programación de la ciudad y que permiten ofrecer propuestas diferentes y atractivas para vecinos y visitantes”.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha señalado que “el Grao vuelve a convertirse estos días en punto de encuentro para los amantes de las motos y eso supone también más actividad para nuestros comercios, establecimientos y espacios públicos. Son ya 41 ediciones y seguimos viendo cómo Big Twin mantiene intacta su esencia al mismo tiempo que incorpora nuevas propuestas para que vecinos y visitantes puedan disfrutarla”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha subrayado que “Big Twin es una oportunidad para seguir mostrando Castellón como un destino que tiene mucho que ofrecer durante todo el año”. En este sentido, ha explicado que “la concentración combina el atractivo de las motos y la música con nuestra gastronomía, nuestras playas y una programación abierta a las familias, lo que permite que quienes llegan a Castellón puedan descubrir el Grao y la ciudad desde diferentes perspectivas”.

Begoña Carrasco con Didier Casado alcalde de Cascastell (FRANCIA). / Redacción

Cuatro jornadas de motos, música y ocio

La recepción en la Plaza Mayor coincide con el inicio de una programación que se prolongará hasta el domingo 13 de septiembre en el Pinar del Grao. El recinto acoge durante estos días el Market, una zona gastronómica con más de diez food trucks, talleres, actividades infantiles y la Zona Kids, además de las diferentes propuestas vinculadas a la cultura biker.

El acceso a pie al recinto es gratuito, al igual que todos los conciertos programados durante la concentración. El viernes 11, la música contará con las actuaciones de Love Factory, Five, The Dirties, con su tributo a Mötley Crüe, y Obús, mientras que el sábado será el turno de Mind Game, Back to Hills, Resilientes y Dünedain. El domingo, Simago Lemons y Dusting pondrán el broche musical a la edición.

Las motos tendrán también un papel protagonista con el Bike Show Internacional Big Twin, cuya exposición comenzará el sábado a las 10:00 horas y que tendrá su momento central entre las 18:00 y las 20:00 horas en el anfiteatro del Pinar. Además, el programa incluye dos rutas moteras. La primera tendrá lugar el sábado, con salida a las 11:30 horas desde el Pinar y destino a Belumar, en Benicàssim, mientras que el domingo los participantes recorrerán el entorno del Desierto de las Palmas.

Begoña Carrasco, junto a la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, y la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, durante la recepción a los participantes de Big Twin en la Plaza Mayor. / Redacción

Una edición abierta a todos los públicos

Uno de los principales objetivos de esta edición es ampliar la experiencia más allá del público motero habitual. Bajo el lema “El rugido se vive en familia”, Big Twin incorpora actividades pensadas para que niños y adultos puedan disfrutar del evento, con propuestas de robótica aplicada a la moto, impresión 3D, talleres de mecánica y actividades relacionadas con la artesanía del cuero.

Con la recepción de sus participantes en la Plaza Mayor, Castelló da la bienvenida a una nueva edición de Big Twin España, que vuelve a situar al Grao como escenario de una cita que combina tradición motera, música, gastronomía y ocio y que durante cuatro días invita a disfrutar del Pinar y de todo el entorno marítimo de la ciudad.