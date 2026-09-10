775 aniversario
Castelló reconvierte las Medallas de Oro de la Ciudad en 10 reconocimientos tras la polémica de las distinciones
La falta de consenso entre los cuatro grupos municipales frenó en junio la concesión de honores institucionales
No habrá entrega de Medallas de Oro de la Ciudad ni corbatines, máximos honores que concede el Ayuntamiento de Castelló que los ha reconvertido en 10 reconocimientos a personas e instituciones distribuidos en cuatro categorías: Cultura, Depoprte, Fiestas y Traiciones e Instituciones destacadas en el desarrollo económico, social y educativo de la capital. Esta es la fórmula que ha encontrado el equipo de gobierno formado por el PP y Vox para homenajear a diez castellonenses en el marco de la celebración del 775 aniversario del Privilegi del Trasllat y después de que el pasado 23 de junio, la falta de consenso marcada por la polémica entre los cuatro grupos municipales (el acuerdo total es necesario según el Reglamento de Honores y Distinciones) impidiera homenajear como Medallas de Oro a PortCastelló y el Ateneo y ofrecer los corbatines a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los Moros d'Alqueria y la Colla del Rei Barbut por su 75º, 50º y 50º aniversario respectivamente.
En una muy tensa junta de portavoces que se celebró entonces, las acusaciones de "boicot" y de "falta de lealtad institucional" entre los representantes políticos fueron la nota dominante que impidió aprobar la propuesta del equipo de gobierno por unanimidad y se tuvo que dejar sobre la mesa. En ese momento, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, aseguró que se buscarían fórmulas para llevar a cabo esos reconocimientos.
Y la solución (que no requiere la unanimidad de la corporación) ha llegado este jueves y el sábado, el Ayuntamiento de Castelló, en el transcurso del acto institucional que se celebrará en el salón de plenos reconocerá a personalidades, instituciones y colectivos que "han contribuido al crecimiento, la proyección y la identidad de Castellón", ha dicho la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien ha explicado que "no queríamos dejar perder la oportunidad que nos brinda una fecha tan señalada para reconocer públicamente este compromiso y dedicación que ha hecho que hoy el nombre de Castellón suene por toda España y por todo el mundo".
Además, durante el acto también se presentará el retrato oficial de Ignacio Pérez de Heredia como hijo adoptivo de la ciudad.
Así, en la categoría de Cultura se reconocerá al Ateneo de Castellón con motivo de sus 100 años de historia y al escritor castellonense Eloy Moreno, autor de extraordinario éxito editorial; y como referentes de la sección del Deporte, el homenaje será para Pablo Herrera, una de las grandes figuras del voley playa español, y para Pablo Hernández, actual entrenador del CD Castellón.
En la categoría de Fiestas y Tradiciones, el Ayuntamiento de Castelló agradecerá el compromiso y dedicación por seguir manteniendo vivas las tradiciones a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta por su 75 aniversario, a los Moros d'Alqueria por su 50 aniversario y la Colla del Rei Barbut que el año que viene alcanzará su medio siglo de vida. Y finalmente, las instituciones homenajeadas por contribuir al crecimiento de la ciudad serán la UJI, el Puerto de Castellón y la Cámara de Comercio.
Escultura de Zapata
Todos ellos recibirán una pequeña obra realizada por el escultor Melchor Zapata con motivo del 775 aniversario. La pieza de hierro representa en su parte central a una de les xiquetes del meneo cogida mediante una cinta a un gaiata, símbolo del monumento de la gaiata. En la parte derecha aparecen el Castell Vell y el 775. Con esta composición, el artista ha querido simbolizar a los primeros castellonenses que llegaron a la Plana.
Baile, volteo de campanas y mascletà
Tras el acto institucional, tendrá lugar la interpretación del Bolero de Castelló y un volteo de campanas que teminará con un remate pirotécnico y a continuación se disparará la mascletà en la plaza Cardona Vives.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
- Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
- Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
- Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
- Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor