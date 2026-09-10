Castelló reconvierte las Medallas de Oro de la Ciudad en 10 reconocimientos tras la polémica de las distinciones

No habrá entrega de Medallas de Oro de la Ciudad ni corbatines, máximos honores que concede el Ayuntamiento de Castelló que los ha reconvertido en 10 reconocimientos a personas e instituciones distribuidos en cuatro categorías: Cultura, Depoprte, Fiestas y Traiciones e Instituciones destacadas en el desarrollo económico, social y educativo de la capital. Esta es la fórmula que ha encontrado el equipo de gobierno formado por el PP y Vox para homenajear a diez castellonenses en el marco de la celebración del 775 aniversario del Privilegi del Trasllat y después de que el pasado 23 de junio, la falta de consenso marcada por la polémica entre los cuatro grupos municipales (el acuerdo total es necesario según el Reglamento de Honores y Distinciones) impidiera homenajear como Medallas de Oro a PortCastelló y el Ateneo y ofrecer los corbatines a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los Moros d'Alqueria y la Colla del Rei Barbut por su 75º, 50º y 50º aniversario respectivamente.

Santiago Fortuño, presidente del Ateneo de Castellón. / Mediterráneo

En una muy tensa junta de portavoces que se celebró entonces, las acusaciones de "boicot" y de "falta de lealtad institucional" entre los representantes políticos fueron la nota dominante que impidió aprobar la propuesta del equipo de gobierno por unanimidad y se tuvo que dejar sobre la mesa. En ese momento, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, aseguró que se buscarían fórmulas para llevar a cabo esos reconocimientos.

El escritor Eloy Moreno. / Mediterráneo

Germandat dels Cavallers de la Conquesta. / Mediterráneo

Moros d'Alqueria. / Mediterráneo

Colla del Rei Barbut. / Mediterráneo

Y la solución (que no requiere la unanimidad de la corporación) ha llegado este jueves y el sábado, el Ayuntamiento de Castelló, en el transcurso del acto institucional que se celebrará en el salón de plenos reconocerá a personalidades, instituciones y colectivos que "han contribuido al crecimiento, la proyección y la identidad de Castellón", ha dicho la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien ha explicado que "no queríamos dejar perder la oportunidad que nos brinda una fecha tan señalada para reconocer públicamente este compromiso y dedicación que ha hecho que hoy el nombre de Castellón suene por toda España y por todo el mundo".

Ignacio Pérez de Heredia, hijo adoptivo de Castelló. / Mediterráneo

Además, durante el acto también se presentará el retrato oficial de Ignacio Pérez de Heredia como hijo adoptivo de la ciudad.

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón. / Mediterráneo

Así, en la categoría de Cultura se reconocerá al Ateneo de Castellón con motivo de sus 100 años de historia y al escritor castellonense Eloy Moreno, autor de extraordinario éxito editorial; y como referentes de la sección del Deporte, el homenaje será para Pablo Herrera, una de las grandes figuras del voley playa español, y para Pablo Hernández, actual entrenador del CD Castellón.

El deportista olímpico Pablo Herrera. / Mediterráneo

En la categoría de Fiestas y Tradiciones, el Ayuntamiento de Castelló agradecerá el compromiso y dedicación por seguir manteniendo vivas las tradiciones a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta por su 75 aniversario, a los Moros d'Alqueria por su 50 aniversario y la Colla del Rei Barbut que el año que viene alcanzará su medio siglo de vida. Y finalmente, las instituciones homenajeadas por contribuir al crecimiento de la ciudad serán la UJI, el Puerto de Castellón y la Cámara de Comercio.

Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria. / Mediterráneo

Jesús Lancis, rector de la UJI. / Mediterráneo

María Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio. / Mediterráneo

Escultura de Zapata

Todos ellos recibirán una pequeña obra realizada por el escultor Melchor Zapata con motivo del 775 aniversario. La pieza de hierro representa en su parte central a una de les xiquetes del meneo cogida mediante una cinta a un gaiata, símbolo del monumento de la gaiata. En la parte derecha aparecen el Castell Vell y el 775. Con esta composición, el artista ha querido simbolizar a los primeros castellonenses que llegaron a la Plana.

Baile, volteo de campanas y mascletà

Tras el acto institucional, tendrá lugar la interpretación del Bolero de Castelló y un volteo de campanas que teminará con un remate pirotécnico y a continuación se disparará la mascletà en la plaza Cardona Vives.