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El Censal Parc de Castelló tendrá los toboganes y zonas infantiles para trepar más grandes de la provincia en una naranja de 8,5 metros
La estructura se enmarca en la primera fase cuyas obras ya han comenzado
El Censal Parc, el mayor bosque urbano de Castelló que una vez concluido en su totalidad ocupará una superficie de 122.000 metros cuadrados, acogerá los juegos infantiles más grandes de toda la provincia que incluirá dos toboganes de máximas dimensiones y una completa zona para trepar los más pequeños que se convertirán en un símbolo de este espacio. Y lo hará dentro de una estructura con forma de naranja que hace referencia al sentir agrícola de la capital de la Plana (el Censal Parc también conservará los regueros y contará con un huerto urbano) y que medirá hasta 8,42 metros de altura dentro de la primera fase de la construcción del recinto cuyas obras ya han comenzado, tal y como adelantó este diario. Este espacio que simula a la conocida fruta medirá el doble de alto que, por ejemplo, la escultura de Bufanúvols que está ubicada en el PAU Lledó.
Esta zona infantil se complementará con espacios de calistenia y running y zonas para personas mayores, lugares para hacer picnic y pérgolas además de géiseres y un quiosco que la alcaldesa de Castelló confía que entren en servicio antes del mes de junio, plazo máximo para terminar las obras que realiza la UTE Centre Verd-Durantia con un presupuesto de 7 millones de euros.
Una vez finalice la primera fase, el Ayuntamiento de Castelló comenzará a estudiar la segunda ya que para su continuidad confía en contar de nuevo con fondos europeos, al igual que sucederá con la tercera, ambas aún sin plazo de ejecución. El resto del Censal Parc contemplará más zona verde, un auditorio, espacios de paseo y descanso, entre otros servicios. El consistorio también prevé la incorporación del camí Almalafa al parque, así como la remodelación de la acera de la calle Fernando el Católico aprovechando los trabajos urbanísticos.
Hay que recordar que el Censal Parc es uno de los seis proyectos que el Ayuntamiento de la capital de la Plana tiene en marcha de cara a que estén finalizados antes de las elecciones municipales y que se suma a la remodelación del Mercado Central, que es el que está más adelantado.
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