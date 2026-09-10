Compromís pide una estrategia valenciana contra los grandes incendios tras el verano de fuego en Castelló

Compromís llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Castelló una declaración institucional para reclamar una Estrategia Valenciana de Prevención y Gestión de los Grandes Incendios Forestales y reforzar las medidas municipales ante el riesgo de incendios, después de un verano en el que el fuego ha vuelto a afectar a diferentes puntos de las comarcas de Castelló.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha señalado que “los incendios que hemos tenido en las comarcas de Castelló este verano no debemos olvidarlos”. “Por eso, desde Compromís entendemos que es necesaria una estrategia valenciana por parte de la Generalitat que aborde tanto la prevención como la manera de afrontar los grandes incendios que está generando el cambio climático”, ha explicado.

La iniciativa llega después de los incendios registrados este verano en la Vall d’Uixó y la Serra d’Espadà, Segorbe y el Alt Maestrat, unos episodios que, según Compromís, evidencian la necesidad de adaptar las políticas públicas a un escenario de temperaturas más elevadas, sequías prolongadas e incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar.

Ignasi Garcia, portaveu del grup municipal de Compromís a Castelló. / Mediterráneo

La declaración institucional plantea que la Generalitat elabore una estrategia específica contra los grandes incendios, recupere e incremente la inversión en prevención hasta, al menos, los niveles de 2023 y estabilice y refuerce las plantillas de bomberos forestales y agentes medioambientales. También reclama recuperar el Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios Forestales y avanzar en sistemas de detección precoz con cámaras, sensores, drones y nuevas tecnologías.

En el ámbito municipal, Compromís propone actualizar el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de incendios forestales, identificar las zonas de interfaz urbano-forestal de Castelló, garantizar el mantenimiento de las franjas de protección y reforzar los planes de autoprotección y la formación de la población de las zonas con mayor riesgo.

“Hay que invertir no solo más dinero, sino también en una plantilla estable de bomberos forestales y, sobre todo, empezar a entender que la situación ha cambiado. Los incendios no son como los de antes y debemos actuar de maneras diferentes para afrontar los retos que tenemos”, ha concluido Garcia.