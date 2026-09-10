Entrega de los aderezos 'reales' a María Collados y Nayra Luque. Así son estas piezas

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027, María Collados y Naryra Luque, ya tienen los aderezos oficiales y propiedad del Ayuntamiento que lucirán en sus respectivos actos de imposición de bandas que se realizarán este viernes y este sábado en el Teatro Principal. La alcaldesa Begoña Carrasco, junto a la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha hecho entrega de la joya a las máximas representantes ya que se trata de una tradición que pasa de unas reinas a sus sucesoras, año tras año.

Carrasco, junto a Selma, entrega los aderezos de castellonera y de llauradora a las reinas de Castelló 2027. / Mediterráneo

La primera edila también ha insistido en que "nos hace especial ilusión esta entrega que es el preludio de estos actos tan emotivos".

Pero, ¿cómo son estos aderezos?

Se trata de unas piezas de castellonera realizadas a mano y de forma artesanal en plata bañada en oro. Además, el conjunto incluye una peineta engarzada con piedras verdes y los tradicionales cuatro pinchos para el topo, la joya que sujeta la manteleta y la aguja posterior, cruz, cadena de seguridad y unos pendientes en forma de hoja.

Detalle del aderezo. / Mediterráneo

Once piezas de plata con baño de oro de 18 quilates, con piedras verdes crisopaz y con un diseño romántico con un dibujo formado por líneas vegetales. Un trabajo de orfebrería excepcional con un peso aproximado de 300 gramos y hecho a mano pieza por pieza. El aderezo completo está formado por la peineta con apliques reforzados digna de una reina, cuatro pinchos para el moño, la joya broche, el alfiler para la parte de detrás de la manteleta, la cruz, la cadena de seguridad y dos pendientes que lucirán las jóvenes en representación de Castelló.

El primero de estos aderezos data de hace, al menos, 30 años, cuando el consistorio encargó la realización de las joyas a Paco Sánchez Font, de Joyería Ley, que en aquella época luciría la reina de las fiestas. Hace más de diez años, este se retiró debido al desgaste que había sufrido con el uso y Joyería Font se encargó de realizar otro exactamente igual y con las mismas características del primero.

Además, hace 25 años, el Ayuntamiento encargó también otro igual para la reina infantil y, al finalizar los reinados, las piezas vuelven a la joyería para, a lo largo de una semana, ser restaurados y donde los limpian con el fin de dejarlos a punto para coronar a las reinas del año siguiente.

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Durante el transcurso de este acto, María Collados y Nayra Luque han recibido también los aderezos tipo “llauradora”, que forman parte de la indumentaria propia del S.XVIII que las reinas de las fiestas lucen en numerosas ocasiones a lo largo del año y durante las fiestas. En este caso, el aderezo está elaborado con plata de ley y vidrio reciclado tallado a mano, elaborada en exclusiva y de manera artesanal, incluyendo una peineta que reproduce el escudo de la ciudad.