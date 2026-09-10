De templo de la fiesta a solar para pisos: Castellón dice adiós a la mítica discoteca Zeus y El Desván

La mítica discoteca Zeus, recinto de ocio en el que disfrutaba de la mejor música todo Castelló en una época en la que este tipo de locales eran escasos en la ciudad, ha desaparecido por completo. La construcción, posiblemente de pisos, ha dado el golpe de gracia a este recinto que estaba cerrado desde hace al menos 18 años y después de que Zeus pasar a ser El Desván.

Un momento de los trabajos, este jueves. / Toni Losas

Las máquinas han finalizado el derribo del inmueble ubicado en la calle Lagasca número 15 que abrió sus puertas el 31 de diciembre de 1973, con motivo de la Nochevieja, y de la que años después tomó el relevo El Desván, local también muy conocido en la capital de la Plana. Tras el cierre de este, en 2008, el edificio permanecía clausurado hasta este verano que se ha procedido a su demolición.

Otro momento de los trabajos. / Toni Losas

Hablar de la discoteca Zeus, que nació de la mano del empresario Pedro Museros fallecido el pasado mes de mayo, en los años 80 y 90 era hablar del templo de la música, la diversión y el ocio en Castelló. Hasta allí iba toda la juventud de la capital de la Plana de esa época que disfrutaba junto a sus amigos hasta entrada la madrugada y que, después se desplazaba hasta otro local de moda como era Tiro's, en la Casa de Baños ubicada en la playa del Pinar del Grau de Castelló.

Ahora, Zeus deja paso a la edificación en el centro de Castelló pero seguro que dejará gratos recuerdos en el corazón de la juventud castellonense que pudo disfrutar de ella. Primero de Zeus, y después, ya entrado el siglo XXI, de El Desván.