Sociedad
De templo de la fiesta a solar para pisos: Castellón dice adiós a la mítica discoteca Zeus y El Desván
Fin a más de tres décadas de historia nocturna en la calle Lagasca: el mítico local abierto en 1973 se reduce ya a un solar
La mítica discoteca Zeus, recinto de ocio en el que disfrutaba de la mejor música todo Castelló en una época en la que este tipo de locales eran escasos en la ciudad, ha desaparecido por completo. La construcción, posiblemente de pisos, ha dado el golpe de gracia a este recinto que estaba cerrado desde hace al menos 18 años y después de que Zeus pasar a ser El Desván.
Las máquinas han finalizado el derribo del inmueble ubicado en la calle Lagasca número 15 que abrió sus puertas el 31 de diciembre de 1973, con motivo de la Nochevieja, y de la que años después tomó el relevo El Desván, local también muy conocido en la capital de la Plana. Tras el cierre de este, en 2008, el edificio permanecía clausurado hasta este verano que se ha procedido a su demolición.
Hablar de la discoteca Zeus, que nació de la mano del empresario Pedro Museros fallecido el pasado mes de mayo, en los años 80 y 90 era hablar del templo de la música, la diversión y el ocio en Castelló. Hasta allí iba toda la juventud de la capital de la Plana de esa época que disfrutaba junto a sus amigos hasta entrada la madrugada y que, después se desplazaba hasta otro local de moda como era Tiro's, en la Casa de Baños ubicada en la playa del Pinar del Grau de Castelló.
Ahora, Zeus deja paso a la edificación en el centro de Castelló pero seguro que dejará gratos recuerdos en el corazón de la juventud castellonense que pudo disfrutar de ella. Primero de Zeus, y después, ya entrado el siglo XXI, de El Desván.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
- Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
- Denuncian la falta de seguridad en las inmediaciones del Hospital General
- Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
- Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor