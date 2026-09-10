Rafa Simó, candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de Castelló: «Mi proyecto se centra en la gente y en solucionar sus problemas»

Rafa Simó Sancho, del Grau y candidato a la alcaldía de Castelló por el PSPV-PSOE en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, tiene 41 años, está casado y es padre de Pepe, de 4 años, y de Carlota, de 2. Licenciado en Matemáticas y Máster de Profesorado, el actual diputado autonómico, coordinador de grupo de los diputados de la provincia de Castellón en les Corts y secretario general del PSPV-PSOE en Castelló, también ostentó el cargo de concejal de gobierno local y fue presidente de la Autoridad Portuaria.

--A menos de un año de las elecciones municipales, ha sido ratificado como único candidato a la alcaldía de Castelló por el PSPV-PSOE. ¿Por qué ha tomado la decisión de presentarse?

Por dos razones principales: la ilusión y la responsabilidad. La ilusión de trabajar, como siempre lo he hecho desde las instituciones, para mejorar la ciudad, la vida de la gente. Castellón requiere de más ambición, no conformarse con lo que se tiene porque he visto en estos cuatro años una falta de ambición y responsabilidad. Hay que estar a la buenas y a las malas y en un momento en el que la marca PSOE tiene sus complicaciones, fue cuando decidí que había que dar el paso adelante aún con más fuerza porque la ideología es un tema de convicción. Siempre he pensado cuando he estado en instituciones que lo que hacía mejoraba la vida de la gente y creo se ha perdido esta legislatura. Quiero poner encima de la mesa una forma de trabajar centrada en los problemas de la gente.

Rafa Simó es secretario general del PSPV-PSOE en Castelló y diputado autonómico en la actualidad. / Erik Pradas/LANCER PRESS

--Usted es el único aspirante. ¿Contará con todas las facciones del partido a la hora de elaborar la lista electoral?

Ahora mismo, entre mis prioridades no está la lista electoral. Nosotros hemos hecho un trabajo de análisis de la sociedad y electoral, estrategia y de mucha calle y estamos centrados no en lo que nosotros queremos hacer, si no en lo que la gente nos pide que hagamos. En las anteriores ocasiones que he tenido que conformar equipos de forma orgánica, siempre he contado con todas las sensibilidades pero no por el hecho de cumplir cuotas, si no por el hecho de contar con perfiles que aporten al proyecto. Y esa será mi máxima. Para mi es importante que sea gente empática y cercana, es momento de gente que sepa estar con la gente, que sepa pisar calle, trabajadora y que entienda los problemas de los vecinos. No quiero hacer una lista simplemente por cuotas, quiero hacer un equipo que sea el mejor.

"Los tres puntales de mi campaña serán el acceso a la vivienda, los cuidados y los barrios de Castellón" Rafa Simó — Candidato a la alcaldía de Castelló por el PSPV-PSOE

--¿Cuáles son los motivos por los que usted cree que los castellonenses deben de volver a confiar en la propuesta progresista del PSPV con Rafa Simó al frente?

No creo que estemos en el momento de pedir que confíen en mí, solo pido a la gente que pierda un ratito en escucharnos, que dejen atrás los perjuicios que puedan tener, porque nosotros no queremos que la gente nos apoye solo por hacerlo. Queremos que la gente nos escuche y decida si el proyecto que tenemos y la línea de trabajar les gusta o no. Pedir por pedir sin mostrar lo que vas a dar, en política no me gusta. Me estoy sentando con mucha gente que ni es del partido para poder entender mejor la realidad de Castellón y conformar un proyecto político que solucione los problemas de la gente.

--¿Estaría dispuesto a pactar con otros partidos políticos que sacaran representación municipal en las elecciones de 2027?

Los proyectos plurales, bien gestionados, suelen ser mucho más enriquecedores que los monocolor. Te puedo asegurar que el clima del Ayuntamiento, desde que yo estuve a ahora, ha cambiado mucho y eso es algo que me preocupa porque si no respetamos la institucionalidad, si no estamos abiertos a llegar a consensos..., es algo que va más allá de los pactos. Creo que eso hay que mejorarlo y me dejaré la piel para que eso cambie. Somos un espejo donde los ciudadanos se miran, si los cargos públicos nos insultamos, no somos capaces de llegar a acuerdos de mínimos, ni ser capaces de hablar de cuestiones en las que podemos estar de acuerdo, la gente pensará que la política no vale para nada y la política vale para muchísimo.

Si hay que pactar, pactaremos pero en todo mi proyecto, incluidos los pactos, por delante no está lo que mi partido u otro partido quiera poner por delante. Lo que está por delante es solucionar los problemas de la ciudadanía. Lo importante es qué puede hacer mi proyecto y mi partido para que la gente viva mejor.

Rafa Simó opta a la alcaldía tras cerrarse el proceso de primarias y no concurrir ninguna otra candidatura. / Erik Pradas/LANCER PRESS

--¿Cuáles serán las tres líneas de trabajo fundamentales sobre las que apuntalará su campaña?

La primera, la vivienda que es el principal problema que tienen muchas familias, no solamente los jóvenes. El Ayuntamiento, pese a que las competencias son autonómicas, tiene que poner de su parte. El segundo, son los cuidados (a mayores, dependientes,...). Es un tema que en las conversaciones de la gente de Castellón está pero en la agenda política no existen. ¿Dónde hay un plan especial para cuidar a quien cuida? Y la tercera es una mirada más periférica de los barrios de Castellón porque solamente hay que dar una vuelta por esas zonas y ver que la ciudad no es la misma porque no tienen los mismos servicios ni la misma limpieza, ni espacios dónde poder estar en verano.

"Queremos mejorar la ciudad y siempre la pondré por delante de mi partido, el PSPV-PSOE" Rafa Simó — Candidato a la alcaldía de Castelló por el PSPV-PSOE

--¿Cree usted que el PSPV será capaz de arrebatar la alcaldía al PP, en la actualidad en coalición con Vox, ante las horas bajas que atraviesa su partido a nivel nacional motivado por el conflicto en Ceuta, el caso Plus Ultra o el momento judicial de la esposa de Pedro Sánchez?

En la encuesta del 9 d’Octubre antes de la dana, Mazón tenía mayoría absoluta, en la encuestas a pie de urna del 9 de julio del 2023, Pedro Sánchez dejaba de gobernar. Vivimos en un mundo tan volátil que hacer caso al momento político o no es muy relativo. A mi me gusta ocuparme y preocuparme por lo que puedo incluir, puedo cambiar o puedo trabajar. No sé si se han hecho bien o mal las cosas, aunque de todo tengo mi opinión, pero lo que sí sé es el plan que tengo para mejorar esta ciudad. Los representantes institucionales tenemos que hablar de lo que afecta a los sitios en los que estamos trabajando. Creo que hay gente que vive en el discurso político que cree que contra Pedro Sánchez se vive mejor y la realidad es que, habrá luces y sombras, pero hay políticas que han ayudado. Si el PP en Madrid aceptara el nuevo marco de financiación autonómica, eso, para Castellón, supondría, alrededor de 130 millones de euros de políticas autonómicas al año para la ciudad. Nosotros nos vamos a preocupar y ocupar por mejorar esta ciudad a todos los niveles y que la gente decida . Los que me conocen saben que soy reivindicativo, crítico y muy autocrítico comingo mismo porque creo que es la base perfecta para mejorar y pongo mi experiencia al servicio de un proyecto que sirva para mejorar la vida de la gente. Quiero dejar bien claro que siempre pondré a Castellón por encima de mi partido, sin ningún tipo de duda.