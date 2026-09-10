Rafa Simó (PSPV) propone paralizar la conversión de bajos en viviendas para frenar las infraviviendas en Castelló

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló y candidato a la alcaldía, Rafa Simó, propone una moratoria que paralice la conversión de bajos comerciales para frenar la proliferación de infravivienda y la desaparición del comercio de proximidad.

Simó ha anunciado esta propuesta tras su primera visita como candidato socialista a la alcaldía, que ha tenido lugar en el Raval Universitari, un barrio que está sufriendo de manera especialmente intensa los efectos de esta práctica. Durante el encuentro, el líder socialista ha podido conocer de primera mano la preocupación de los vecinos y vecinas, así como de los representantes de la asociación vecinal, ante la proliferación de infraviviendas y la desaparición de locales comerciales.

“No estamos en contra de la reconversión de bajos en viviendas, una medida que, bien regulada y planificada, podría ser positiva para la ciudad. Lo que rechazamos es la ausencia total de control y supervisión con la que el gobierno de Carrasco está permitiendo que se desarrolle esta actividad, generando un escenario en el que están proliferando minipisos que no reúnen las condiciones de una vivienda digna”, ha señalado Simó.

El candidato socialista ha advertido de que el actual modelo “no solo no soluciona los problemas de acceso a la vivienda, sino que destruye el tejido comercial de los barrios”. “Al destinar todo el espacio disponible en planta baja a la construcción de infraviviendas, se anula por completo la posibilidad de que se implanten comercios y establecimientos locales que proporcionan servicios necesarios para los vecinos y vecinas”, ha explicado Simó.

Para el secretario general del PSPV, “es imprescindible repensar el modelo urbano y garantizar que, en los barrios, exista espacio suficiente para la implantación de establecimientos comerciales que hagan ciudad”. “Necesitamos un equilibrio que permita construir vivienda digna sin sacrificar los comercios de proximidad, tan necesarios para mantener vivos los barrios”, ha subrayado.

“La primera visita de mi candidatura es al Raval Universitari porque es un barrio que sufre en primera persona las consecuencias de las políticas de especulación del PP. Vengo a escuchar a sus vecinos y vecinas y a decirles que no están solos. Desde el PSPV vamos a trabajar para que Castelló tenga un gobierno que se ocupe de los problemas reales de la gente, que garantice el acceso a una vivienda digna y que ponga freno a un modelo que solo beneficia a unos pocos a costa de la calidad de vida de la mayoría”, ha concluido Simó.

La propuesta de moratoria se enmarca dentro de la línea de trabajo que el PSPV lleva meses desarrollando para frenar la conversión de bajos en infraviviendas, una problemática que el partido socialista ya ha llevado al pleno en varias ocasiones.