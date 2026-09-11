Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló

Los barrios de Castelló volverán a ser protagonistas, por tercer año consecutivo, de la Ruta de l’Esmorzaret, que se ha presentado este viernes en Venta Guillamón, en la partida Benadressa, con la presencia del concejal de Barrios, Paco Cabañero, acompañado por los presidentes de las asociaciones de vecinos de Venta Nova, Benadresa y San Agustín y San Marcos. Esta tercera edición reunirá a 22 establecimientos y se desarrollará del 14 de septiembre al 1 de noviembre.

Para el concejal de Barrios, Paco Cabañero, “esta ruta está cada vez más consolidada y permite a los castellonenses disfrutar de algo tan nuestro como l’esmorzaret. Seguimos dinamizando nuestros barrios, apoyando a sus establecimientos y dando a conocer nuestra gastronomía y todo lo que ofrecen diferentes zonas de la ciudad”.

Aquí tienes los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló Aquí tienes los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló

La campaña vuelve a apostar por una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de Castellón como herramienta para atraer público a los establecimientos de los barrios y contribuir a dinamizar su actividad económica. En la pasada edición, los locales participantes alcanzaron una facturación conjunta de 84.000 euros durante el periodo de celebración de la ruta.

Almuerzo a 8,50 euros y un año de esmorzarets

Los establecimientos participantes ofrecerán una propuesta compuesta por bocadillo o plato, bebida y café o carajillo por un precio de 8,50 euros.

Además, las personas que recorran la ruta podrán participar en el sorteo de un almuerzo semanal gratis durante todo un año. Para optar al premio deberán haber almorzado en, al menos, cinco establecimientos diferentes, conseguir los correspondientes sellos en el talonario de participación y depositarlo para entrar en el sorteo entre todos los participantes que hayan completado los requisitos.

Presentación de la nueva edición de esta ruta. / Mediterráneo

La tercera edición incorpora también premios para los propios establecimientos participantes. Se concederán 250 euros a la mejor propuesta gastronómica, 150 euros a la mejor atención y 100 euros al local.

Cuatro establecimientos con opción sin gluten

Como novedad, cuatro de los establecimientos participantes ofrecerán opciones sin gluten para personas celíacas: La Vieja Gramola, Bar Estadio, Castalia 14 y Casa La Abuela.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Castellón con la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) para favorecer la inclusión de las personas celíacas y aumentar la presencia de alternativas sin gluten en los actos, eventos y propuestas gastronómicas impulsadas desde el ámbito municipal.

Los 22 establecimientos que participan este año en la Ruta de l’Esmorzaret son:

El Barull, Grupo San Agustín y San Marcos.

Bar Roser, Grupo Roser.

Mesón Casa Laura, Grupo Reyes.

Restaurante Casa La Abuela, Grupo Rosario.

Restaurante El Roble, Raval Universitario.

Venta Los Ángeles, Las Galeras.

Asador Karma, Grupo El Cid. (nuevo en esta edición)

Bar Benadresa, partida Benadressa.

Asador Casa Cano, avenida de Benicàssim. (nuevo en esta edición)

Casa Lourdes, Grupo Lourdes.

Barbados Bar Café, Grupo Perpetuo Socorro.

Bar La Vieja Gramola by La Gallega, polígono Ciudad del Transporte.

Bar Solsona, Grupo San Agustín y San Marcos.

Bar Castalia 14, Grupo San Agustín y San Marcos.

Venta Guillamón, partida Benadressa.

Restaurante Casa Fran, Grupo La Guinea.

Bar Estadio, Grupo Las Brevas.

Bar Las Planas, Grao.

Bar Camping La Fileta, Marjalería.

Bocatería Cristi, Grupo Reyes.

Bar Restaurante Dinis, Grupo Reyes. (nuevo en esta edición)

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Mesón El Abuelo, Grupo San Joaquín.