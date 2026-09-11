¿Eres sénior y quieres seguir formándote? La UNED llega al Centro de Envejecimiento Activo de Castelló con estas 11 asignaturas

Los castellonenses de 55 años o más podrán formarse a través de la UNED que este año tiene como sede el Centro Sénior de Envejecimiento Activo y Saludable, en la calle Enmedio, y tras la firma del convenio entre la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el director asociado la UNED en Castellón, Alejandro Ribes, por el que el consistorio aporta 20.000 euros.

Carrasco ha explicado que este proyecto tiene por finalidad desarrollar un programa que incluye la realización de actividades formativas, culturales, universitarias y de aprendizaje permanente, especialmente orientado a personas sénior y en el que se impartirán en el curso 2026/2027 hasta 11 asignaturas diferentes. Así, en el primer cuatrimestre los asistentes estudiarán Artes Plásticas; Hablar en público y con seguridad; Periodismo y actualidad: cómo se cuentan las noticias; El paso de la emoción a la sombra; Historia del Arte; e IA, qué es y cómo usarlas.

En el segundo cuatrimestre será el turno para: Patrimonio cultural; Tertulias literarias dialógicas; Cultura valenciana; Comprender nuestro tiempo; Filosofía, y Hablar en público y comunicar con seguridad.

"También se incluyen actividades de extensión universitarias, divulgación, conferencias, talleres, cursos de verano, actividades culturales y actuaciones complementarias dirigidas a la ciudadanía", ha indicado la primera edila, quien ha hecho también hincapié en "la apuesta por un envejecimiento activo y saludable, por el conocimiento y la cultura a través del aprendizaje y la convivencia en las aulas. Seguimos dando pasos para ampliar la oferta de formación y educativa a los castellonenses de más edad, para seguir abriendo horizontes a la curiosidad y las ganas de aprender que no disminuyen con el paso de los años".

En la firma del convenio han estado presentes la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, y el secretario de la entidad educativa, Vicente Martínez.