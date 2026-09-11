Magdalena 2027
Informació especial | Les reines de les festes davant la imposició de bandes: "Crearem moltíssims records juntes"
La imposició de bandes infantil se celebrarà este divendres, mentre que la major tindrà lloc el dissabte, donant inici al nou cicle fester
Aquest divendres i dissabte en el Teatre Principal, Castelló viurà un dels moments més especials del calendari fester amb les imposicions de bandes de les reines de les festes Nayra Luque Beltrán i María Collados Marzá respectivament.
María Collados Marzá: "desitge transmetre a Castelló tot el meu amor per les nostres festes"
La jove que este dissabte es convertirà en la màxima representant de les festes té 21 anys i estudia el doble grau de Dret i ADE a l’UJI. María Collados Marzá pertany a la gaiata 15 des de l’any 2008, on ha sigut dama d’honor del 2009 fins al 2013. L’any 2014 va ser madrina d’honor infantil i posteriorment en 2015 va representar als xiquets de Sequiol com a madrina infantil. En 2016 va ostentar el càrrec de dama de la ciutat infantil. Els anys següents María va ser col·laboradora fins al 2024, any que va ser dama d’honor. El 2025 va ser madrina d’honor i finalment en 2026 ha sigut la madrina del sector 15. Ara, este 2027 tindrà el privilegi de ser la reina de les festes de Castelló.
Després de tota una vida dedicada a les gaiates, què significa per a tu assolir la màxima representació festera?
Per a mi és un autèntic privilegi, i sobretot, un orgull immens. Tindre l’oportunitat de representar a tot Castelló significa molt per a mi.
Què esperes sentir el dissabte quan escoltes la Marxa de ciutat i l’alcaldessa t’impose la banda verda? Què creus que passarà pel teu cap en aquest moment?
Espere sentir molta alegria i, sobretot, molta emoció. Estic segura que serà un dels moments que quedarà gravat en la meua memòria per a tota la vida. El moment que l’alcaldessa impose la banda és un dels moments més especials i emotius de l’acte, un instant que des que era menuda sempre he observat amb admiració. Poder viure’l ara en primera persona és un privilegi enorme i segurament serà una barreja de nervis, emoció i orgull.
El dimecres passat vau tindre l’acte de benvinguda on vau poder conéixer totes les madrines. Què esperes viure amb elles?
Totes i cadascuna d’elles viuen les festes des del cor, i això fa que compartim un mateix sentiment: l’amor per les nostres festes i tradicions. Estic segura que este vincle farà que formem un grup molt unit i que puguem gaudir i viure juntes cada moment d’este any tan especial per a totes nosaltres.
Què ens pots dir de les teues dames de la ciutat i de la reina infantil Nayra? Què són per a tu?
Per a mi totes elles són una part fonamental d’este any, ja que sense elles no seria el mateix. Totes tenim moltíssimes ganes de gaudir de l’any al màxim i poder viure’l amb elles m’emociona. Sé que viurem un any inoblidable per a totes nosaltres. A més, poder compartir este somni junt amb Nayra em fa molt feliç. Sé que crearem moltíssims records juntes que romandran sempre en les nostres memòries.
Este 2027 viuràs milers de moments especials que recordaràs sempre. Quins actes esperes amb més il·lusió?
Un dels actes que espere amb més il·lusió és el que viuré demà perquè rebré la banda verda amb la qual he somiat des de xicoteta. I, pel que fa a la setmana de festes, espere amb moltes ganes l’Ofrena a la nostra Mareta i la desfilada de gaiates. Este últim serà molt especial perquè desfilaré amb la meua gaiata del 2026 com a gaiata de la ciutat i això suposa per a mi un gran privilegi i orgull, ja que és el fruit de tot l’esforç de la meua comissió.
Vas a viure un any inoblidable. Només és el principi, però què esperes que Castelló recorde de tu quan acabe este cicle fester?
Desitge principalment transmetre a Castelló tot el meu amor per les nostres festes i tot el que signifiquen per a mi. M’encantaria fer arribar a totes les persones l’encant de les nostres tradicions i demostrar que són les millors del món.
Representaràs a Castelló en molts llocs fora de la província. Amb què vols que es quede de la nostra ciutat la gent que et conega?
M’agradaria que es quedaren principalment amb l’essència de Castelló. Intentar que els cride l’atenció i tinguen curiositat i ganes de conéixer les nostres tradicions i vinguen a gaudir amb nosaltres d’unes festes úniques i especials.
Nayra Luque Beltrán: "els xiquets som el futur de la festa i hem de mantindre vives les nostres tradicions"
Nayra té 10 anys, estudia cinqué de primària al CEIP Sanchis Yago i este 2027 complirà el seu somni de ser la reina infantil de Castelló. Pertany a la gaiata 13 Sensal des que tenia 6 anys on va ser dama d’honor infantil. L’any següent va ostentar el càrrec de madrina d’honor infantil i finalment en 2025 va ser la màxima representant dels xiquets de Sensal. El passat cicle fester va formar part de la cort d’honor de Ana Colón com a dama de la ciutat infantil. A més a més Nayra és membre de la Confraria de Sant Antoni Abat del grup Sant Agustí i Sant Marc.
Esta vesprada rebràs per fi la banda verda que t’acredita com la màxima representant dels xiquets i les xiquetes de Castelló. Què esperes sentir en eixe moment?
Estic segura que sentiré emoció, nervis, alegria i molta felicitat pel càrrec que se m’atorga. No tinc cap dubte que serà un dels moments més especials de la meua vida.
Què significa ser la reina infantil de les festes de Castelló 2027?
Per a mi és un orgull molt gran perquè tindré l’honor de representar a cada xiquet del nostre estimat Castelló. Des que era molt xicoteta he somiat amb lluir molt prop del meu cor la banda verda que hui m’imposarà l’alcaldessa i encara no m’acabe de creure que aquest somni es vaja a fer realitat.
En qui pensaràs quan estigues damunt de l’escenari del Teatre Principal i rebes tot l’afecte dels castellonencs?
Pensaré sobretot en la meua família i també en els meus amics del món de la festa i en totes les persones que sempre estan al meu costat. Sense ells este somni no haguera sigut possible.
Han passat quasi dos mesos des d’aquell màgic 23 de juliol on vas rebre la telefonada de l’alcaldessa. Què recordes d’aquell dia?
Recorde els nervis, la llarga espera, però sobretot, recorde quan vaig despenjar el telèfon i a l’altre costat em parlava Begoña per a donar-me la millor notícia de la meua vida. Va ser un dia molt especial en el que vaig sentir-me molt arropada per totes les persones que estime. Sense cap dubte una data que recordaré per a sempre.
A partir de hui comença el cicle fester 2027. Què esperes viure en este any tan especial?
Espere viure un any meravellós juntament amb les madrines i presidents infantils. Estic segura que junts formarem un gran equip i ens ho passarem d’allò més bé.
Este any tindràs al teu costat a sis xiquetes i a una jove que t’acompanyaran en cada moment. Juntes viureu moments irrepetibles que recordareu sempre. Què ens pots dir de les teues dames de la ciutat i de la reina de les festes?
Totes elles són persones increïbles, plenes d’alegria, de vida i, sobretot, de castellonerisme. Tenim totes moltes ganes de representar a la nostra ciutat i que comencen els diferents actes. Estic segura que ens convertirem en amigues per a tota la vida i que quan siguem majors recordarem amb molta alegria i nostàlgia este 2027.
Este regnat estarà ple d’actes als quals tindràs l’honor d’acudir. Quins esperes amb més il·lusió?
La veritat és que és molt difícil elegir, ja que cadascun dels actes són especials i vull viure’ls tots amb molta intensitat, però si haguera de destacar alguns serien el Pregó, la Romeria, el desfile de gaiates i l’ofrena a la Mare de Déu del Lledó.
Eres la sobirana de tots els xiquets i xiquetes de Castelló, molts d’ells t’admiraran i voldran ser els teus amics. Què vols transmetre’ls sobre Castelló i les seues festes?
Sobretot vull que estiguen orgullosos de la nostra ciutat i que gaudixen de les festes al màxim. M’encantaria que cada xiquet que em veja desfilar, li diga als seus pares que volen formar part d’una gaiata perquè els xiquets som el futur de la festa i hem de mantindre vives les nostres tradicions.
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