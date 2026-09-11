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Mantenimiento urbano

El estanque del Ribalta se somete a una limpieza integral con el traslado controlado de sus peces

Los trabajos se desarrollarán por fases y permitirán renovar el vaso y el agua de una instalación que cuenta con unos 1.500 metros cúbicos

El estanque del Ribalta inicia los trabajos de limpieza y mantenimiento.

El estanque del Ribalta inicia los trabajos de limpieza y mantenimiento. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castelló

El Ayuntamiento de Castellón ha iniciado los trabajos de vaciado y limpieza integral del estanque del parque Ribalta, donde los operarios trabajan desde primera hora de la mañana en una nueva actuación que se enmarca en la mejora continua de los parques y jardines de la ciudad y, especialmente, en el cuidado y conservación de uno de los espacios verdes más emblemáticos de Castellón. El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha comprobado el desarrollo de estos primeros trabajos.

Romero ha señalado que “seguimos actuando de manera continua en nuestros parques y jardines para mantenerlos en las mejores condiciones. El parque Ribalta es uno de los grandes pulmones verdes y espacios de referencia de Castellón y nuestro compromiso es cuidarlo, conservarlo y seguir mejorándolo para que los castellonenses puedan disfrutarlo”.

Limpieza por fases para proteger la fauna acuática

Los trabajos han comenzado con el vaciado progresivo del estanque, controlando en todo momento el nivel del agua y realizando aportes de agua limpia para garantizar unas condiciones adecuadas para los peces.

El estanque cuenta con un pequeño muro interior que divide el vaso en dos compartimentos, lo que permite realizar los trabajos de forma sucesiva sin necesidad de retirar la fauna acuática de la instalación. De esta forma, los peces serán trasladados mediante salabres a la mitad que permanezca con agua mientras se interviene en la otra zona.

La actuación consistirá en el vaciado de una de las mitades mediante camiones cuba y motobomba, el traslado de los peces, la limpieza del vaso y su posterior pintado. Una vez preparada esta primera zona, se llenará parcialmente con agua limpia y se trasladará allí la totalidad de los peces para poder repetir el mismo proceso en la segunda mitad.

Una vez concluidos los trabajos de limpieza y pintura de todo el vaso, se procederá al llenado completo del estanque, restableciendo la comunicación entre ambas zonas y permitiendo nuevamente el libre desplazamiento de los peces.

Un estanque con unos 1.500 metros cúbicos de agua

El estanque del parque Ribalta dispone de un volumen aproximado de 1.500 metros cúbicos de agua y cuenta con un circuito hidráulico que permite extraer agua de un pozo próximo para favorecer su renovación. El agua sobrante se aprovecha parcialmente para el riego del entorno antes de su reposición con agua limpia.

El mantenimiento de la calidad del agua se completa mediante un sistema automatizado de filtrado de arena y un tratamiento con reactor de dióxido de titanio y radiación ultravioleta, destinado a eliminar materia orgánica mediante procesos de oxidación avanzada. Al tratarse de una instalación con fauna acuática y sin generación de agua nebulizada, no se realiza tratamiento de cloración.

Una apuesta por ampliar y mejorar la infraestructura verde

Esta intervención forma parte de una estrategia más amplia del equipo de gobierno destinada a mejorar, cuidar y ampliar las zonas verdes de Castellón. Desde noviembre de 2023 se han incorporado 2.145 ejemplares entre reposición de arbolado y nuevas plantaciones, con actuaciones en los seis distritos de la ciudad para aumentar las zonas de sombra, mejorar la calidad ambiental y avanzar en la renaturalización urbana.

Noticias relacionadas y más

A esta apuesta se suma el inicio de las obras de Censal Parc, el mayor bosque urbano proyectado en Castellón, cuya primera fase comprende cerca de 40.000 metros cuadrados. El futuro parque alcanzará los 122.000 metros cuadrados en tres fases, convirtiéndose en un nuevo gran pulmón verde de la ciudad.

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