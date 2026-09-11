Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: "Merecemos unas instalaciones dignas y seguras"

El IES Joan Baptista Porcar de Castelló ha iniciado el nuevo curso manteniendo sus reivindicaciones por el estado de las instalaciones del centro. A través de una publicación y un vídeo difundido en redes, la comunidad educativa asegura que continúa en lucha para reclamar unas infraestructuras "dignas y seguras".

El instituto señala que la movilización comenzó el pasado 11 de mayo y que, con el inicio del nuevo curso, retoma sus reivindicaciones "con la misma fuerza y la misma determinación".

En su comunicado, el centro defiende que no reclama "lujos ni privilegios", sino unas condiciones que considera básicas para poder desarrollar la actividad educativa "con dignidad y seguridad".

"A l'IES Joan Baptista Porcar mereixem infraestructures dignes i segures per a ensenyar i aprendre. El nostre alumnat mereix més", señala el centro.

El instituto también pone el foco en sus alumnos y reclama unas instalaciones adecuadas para garantizar el desarrollo de la actividad educativa. "No demanem luxes ni privilegis. Demanem el que és bàsic per a la nostra comunitat educativa", añade el comunicado.

Nueva movilización este sábado

La comunidad educativa del IES Joan Baptista Porcar también ha anunciado su intención de continuar con las movilizaciones y ha llamado a participar en una nueva protesta prevista para este 12 de septiembre.

"Uneix-te i fem-nos sentir!", concluye el comunicado, que reivindica una escuela pública, de calidad y en valenciano.

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Las imágenes difundidas por el propio centro muestran el estado de las instalaciones que ha motivado sus reivindicaciones y acompañan la denuncia realizada con motivo del inicio del curso escolar.