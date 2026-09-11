Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: "Merecemos unas instalaciones dignas y seguras"
La comunidad educativa del IES Joan Baptista Porcar continúa en lucha para reclamar unas infraestructuras "sin lujos", pero adecuadas para estudiar
El IES Joan Baptista Porcar de Castelló ha iniciado el nuevo curso manteniendo sus reivindicaciones por el estado de las instalaciones del centro. A través de una publicación y un vídeo difundido en redes, la comunidad educativa asegura que continúa en lucha para reclamar unas infraestructuras "dignas y seguras".
El instituto señala que la movilización comenzó el pasado 11 de mayo y que, con el inicio del nuevo curso, retoma sus reivindicaciones "con la misma fuerza y la misma determinación".
En su comunicado, el centro defiende que no reclama "lujos ni privilegios", sino unas condiciones que considera básicas para poder desarrollar la actividad educativa "con dignidad y seguridad".
"A l'IES Joan Baptista Porcar mereixem infraestructures dignes i segures per a ensenyar i aprendre. El nostre alumnat mereix més", señala el centro.
El instituto también pone el foco en sus alumnos y reclama unas instalaciones adecuadas para garantizar el desarrollo de la actividad educativa. "No demanem luxes ni privilegis. Demanem el que és bàsic per a la nostra comunitat educativa", añade el comunicado.
Nueva movilización este sábado
La comunidad educativa del IES Joan Baptista Porcar también ha anunciado su intención de continuar con las movilizaciones y ha llamado a participar en una nueva protesta prevista para este 12 de septiembre.
"Uneix-te i fem-nos sentir!", concluye el comunicado, que reivindica una escuela pública, de calidad y en valenciano.
Las imágenes difundidas por el propio centro muestran el estado de las instalaciones que ha motivado sus reivindicaciones y acompañan la denuncia realizada con motivo del inicio del curso escolar.
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