Ayuntamiento
El PSOE y Compromís lamentan que Carrasco sustituya las distinciones de Castelló "por sus premios particulares y partidistas"
La oposición afirma que son unos premios "creados a medida y un obsequio decidido unilateralmente por la alcaldesa"
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Castelló, PSOE y Compromís, han lamentado este viernes que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, haya "convertido las distinciones de Castelló en sus premios particulares tras no lograr el consenso municipal" y los ha calificado de "partidistas", según han denunciado la portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, y el portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, respectivamente.
La polémica por la concesión de las Medallas de Oro y los tres corbatines tuvo lugar el pasado mes de junio cuando en la junta de portavoces, la propuesta del equipo de gobierno fue rechazada por la oposición al considerar que no se habían elegido por consenso. En esa ocasión, el portavoz del gobierno local aseguró que al no poderse otorgar estas distinciones porque, según el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de la capital tienen que concederse por unanimidad, se buscaría otra fórmula y estos han sido sustituidos por diez reconocimientos a personas y entidades relacionadas con la cultura, deportes, fiestas y tradiciones y que han contribuido a enaltecer a Castelló.
"Cuando Carrasco no consiguió el consenso, en lugar de respetar el resultado y las reglas que todos nos hemos dado, ha decidido cambiar las reglas para poder entregar los reconocimientos que quería entregar", ha dicho Puerta. La portavoz socialista ha remarcado que no cuestiona los méritos de quien recibirá los nuevos galardones.
Por su parte, Ignasi Garcia ha defendido que las entidades y personas propuestas "merecen un reconocimiento de toda la ciudad de Castelló y no uno partidista y personal de la alcaldesa". "En lugar de rectificar y buscar un acuerdo que hiciera posibles unos reconocimientos compartidos, Carrasco ha optado por una huida hacia adelante", ha concluido Garcia.
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